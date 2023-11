McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"

Cumartesi günkü çekişmeli sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Norris, yarışta iyi bir start almakta zorlandı ve Max Verstappen'in ardına düştü.

Ardından George Russell'a da geçilen Norris, İngiliz pilotla savaşırken biraz vakit kaybetti.

Verstappen ise lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışta, lastiklerini iyi şekilde idare ederek galibiyete ulaştı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, açılış turunda liderliği korumanın bile Verstappen'i geçmek için yeterli olmayacağını düşünüyor.

Stella, "Şahsi izlenimlerime göre Lando, ilk turda Max'in önünde kalsaydı bile -yarışın- ikinci bölümünde önde kalması zor olacaktı."

"Bence ilk bölümün ortalarına kadar tempo iyiydi. Aslında yarışının yarı noktasında fark minimumuma indi, ki o zaman neredeyse 'Vay canına, atak bile yapabiliriz' diye düşündük."

"Ancak sonrasında biz lastiklerle sorun yaşamaya başlarken Verstappen hızını korudu, hatta bazı noktalarda hızını arttırdı."

"Dolayısıyla durum pozisyon açısından tersine dönseydi bile geçilmeye çok müsait bir noktaya gelirdik." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in Parc Ferme after the Sprint race