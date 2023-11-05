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Formula 1 Brezilya GP
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McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"

McLaren, daha iyi bir startın bile Lando Norris'in Max Verstappen'in önünde kalmasına ve Formula 1'in Brezilya Grand Prix sprint yarışını kazanmasına izin vermeyeceğini düşünüyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60 battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 at the start of the race

Cumartesi günkü çekişmeli sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Norris, yarışta iyi bir start almakta zorlandı ve Max Verstappen'in ardına düştü.

Ardından George Russell'a da geçilen Norris, İngiliz pilotla savaşırken biraz vakit kaybetti.

Verstappen ise lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışta, lastiklerini iyi şekilde idare ederek galibiyete ulaştı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, açılış turunda liderliği korumanın bile Verstappen'i geçmek için yeterli olmayacağını düşünüyor.

Stella, "Şahsi izlenimlerime göre Lando, ilk turda Max'in önünde kalsaydı bile -yarışın- ikinci bölümünde önde kalması zor olacaktı."

"Bence ilk bölümün ortalarına kadar tempo iyiydi. Aslında yarışının yarı noktasında fark minimumuma indi, ki o zaman neredeyse 'Vay canına, atak bile yapabiliriz' diye düşündük."

"Ancak sonrasında biz lastiklerle sorun yaşamaya başlarken Verstappen hızını korudu, hatta bazı noktalarda hızını arttırdı."

"Dolayısıyla durum pozisyon açısından tersine dönseydi bile geçilmeye çok müsait bir noktaya gelirdik." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in Parc Ferme after the Sprint race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in Parc Ferme after the Sprint race


Stella ayrıca Norris'in Verstappen'den daha kötü bir başlangıç yapmasının nedenini analiz etmeleri gerektiğini söylüyor.

Stella, "Start konusunu aslında brifingde tartışmıştık."

"Lando ve mühendisi durumu görmek için verilere bakacaklar. Bunlar debriyaj pedalının son kısmı ya da vitesler arasındaki geçişle ilgili olabilir."

"Buna bir göz atacağız ve yarış için mümkün olduğunca çok şey öğreneceğiz."

"İlk virajda ikisi de harika hamleler yaptı. Max iç çizgiye sahipti, bu yüzden Lando'nun yapabileceği fazla bir şey yoktu."

"Bazen yarışta kalabileceğinizden emin olmanız gerekiyor, ki Lando da bunu yaptı."

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