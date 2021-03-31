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Formula 1 / Haberler

McLaren: "Norris bir sonraki seviyeye geçti"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'in Bahreyn GP performansının, bu yıl bir sonraki seviyeye geçtiğinin bir başka göstergesi olduğunu düşünüyor.

McLaren: "Norris bir sonraki seviyeye geçti"

McLaren'ın genç yeteneği, 2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışına McLaren'dan takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun bir sıra ardında yedinci sıradan başladı ve ilk turda hem Ricciardo hem de Pierre Gasly'i geçerek beşinci sıraya yükseldi. Ardından Charles Leclerc'i de geçen Norris, etkileyici bir dördüncülük elde etti.

Takım patronu Seidl, Norris'in geçmişte yaşadıklarından dersler çıkardığını ve Bahreyn'de oldukça iyi bir performans göstererek her şeyi kontrol altında götürdüğünü dile getirdi.

Seidl, "Tüm hafta sonu, özellikle de sıralama turları ve yarışta, Lando'nun bir sonraki adımı attığını gördüğümüze inanıyorum."

"Bu, özellikle ilk yıllarındaki bir genç sürücüden atmasını beklediğimiz adımlar, çünkü bunu yaparak en iyisi oluyorsunuz."

"Bunu başardığını görmek harikaydı, çünkü gerçekten kendi açısından çok kontrollü bir yarış çıkardı."

"Zorlaması gerektiği anlarda zorladı ve yarışı kontrol etmesi gerektiği anlarda da her şeyi kontrol altında götürdü." dedi.

Norris, birkaç yıl önce pek iyi olmadığını düşündüğü Sakhir'deki yarış hızından memnun olduğunu dile getirdi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B, as sparks fly

Lando Norris, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B, as sparks fly

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl, pilotunun yaptığı değerlendirmeyi destekledi ve bu ilerlemenin bir kısmının, Britanyalı sürücünün artan güveni ve deneyimiyle ilgili olduğuna dikkat çekti.

Takım patronu, "Mühendisleriyle olan çalışma şekline, bir antrenman, sıralama turları ve yarış esnasında baskı altındayken nasıl iletişim kurduğunda bakarsanız, son iki yıllık süreçte deneyiminin ve güveninin ne kadar arttığını görebilirsiniz."

"Şimdi, kış boyunca edindiği ve kendisiyle ilgili öğrendiği her şeyi uygulamaya koyuyor. Bu da tur zamanlarına ve yarıştaki performansına olumlu katkı sağlıyor."

"Bence yarışta lastik yönetimi anlamında sansasyonel bir iş yaptı ve gerektiğinde zorlamaya hazırdı. Her şey kontrolünün altındaydı ve bunu görmek çok güzeldi." dedi.

McLaren, Bahreyn'den takımlar şampiyonası üçüncüsü olarak ayrıldı, ki bu takımın 2020 yılında elde ettiği ve 2021 yılında hedeflediği ana pozisyondu.

Seidl, McLaren'ın temposunun ve ilerlemesinin cesaret verici olduğunu söyledi.

Seidl, "Takımın bu hafta sonu yaptığı işten çok memnunum. Çünkü herkesin kışın harcadığı sıkı çalışmanın karşılığını aldığını düşünüyorum."

"Mesela [yarışı kazanan] Lewis [Hamilton] ile  olan fark, sanırım sadece 45 saniyeydi."

"Öndeki tüm bu isimlerin tam gaz gittiği bir yarışta böyle bir farka sahip olmak cesaret verici görünüyor, çünkü bir kez daha araç tarafında ileriye doğru gittiğimizi kanıtlıyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Filip Cleeren

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