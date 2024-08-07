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Formula 1 Belçika GP

McLaren: "Newey ile sözleşme imzalamayacağız"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Adrian Newey ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Red Bull ile yollarını ayıran Adrian Newey'nin adı Aston Martin, Ferrari ve McLaren ile anılıyordu.

Son olarak Autosprint, Newey'nin 2025 sonrası için Aston Martin ile anlaştığını belirtti ancak kaynaklar McLaren ile de temas olduğunu söylüyorlardı.

Fakat BBC Sport'a konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Newey ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Brown şöyle dedi : "Adrian'la sözleşme imzalamayacağız."

"Takımdan çok memnunum. Adrian harika bir arkadaş, büyük bir yetenek, CV'si eşsiz."

"Fakat burada sahip olduklarımızdan çok mutluyum ve bundan daha iyisini isteyemem. Bu işi bu ekiple  başarabiliriz."

"Elimizdeki ekipten memnunum ve bugün burada bulunan ekiple dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışacağız." 

Brown, bunu bu yıl başarıp başaramayacakları sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Kıran kırana bir mücadele olacak"

"Bence dört takım arasında kıran kırana bir mücadele göreceğiz. Destansı mücadeleler seyredeceğiz."

"Neredeyse her pistte kazanabilecek sekiz sürücü ile heyecan verici bir mücadele olacak."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Kemal Şengül
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