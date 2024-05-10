McLaren, Newey ile ilgilenmiyor!
Adrian Newey'nin Red Bull Formula 1 takımından ayrıldıktan sonra nereye gideceği henüz belli olmasa da, McLaren CEO'su Zak Brown kendisiyle ilgilenmediklerini açıkladı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Adrian Newey, Red Bull'a katılmadan önce McLaren'ın bir parçasıydı ve 90'ların sonunda İngiliz ekibin şampiyonluklarında önemli rol oynamıştı.
Newey şimdi Red Bull'dan ayrılıyor ve McLaren'la yeniden buluşup buluşamayacağı merak konusu.
Gridin yarısı onunla anlaşma hedefinde fakat McLaren'ın kendisiyle sözleşme imzalamak gibi bir planı bulunmuyor.
CEO Zak Brown, bu konuda şöyle diyor: “Kendisi açık şekilde tüm zamanların en başarılı tasarımcısı."
"Red Bull'u bırakmasını şaşırtıcı bulsam da şu anda sahip olduğumuz takımdan oldukça memnunum."
Fakat Newey'nin F1'den ayrılacağını pek zannetmiyor.
“Bence Formula 1'de kalmaya devam edecek. Bu sporu seviyor. Bence buradaki işi henüz bitmedi.”
Ancak Brown, Amerika'ya taşınma ihtimalini de göz ardı etmiyor.
“Pek çok insan bunu bilmiyor ama o daha önce IndyCar'da çalıştı. Bu yüzden şampiyonayı sevdiğini düşünüyorum."
"Fakat içtenlikle söylüyorum ki motor sporlarındaki işi henüz bitmedi. Peki nereye gidecek? Onu henüz bilmiyoruz."
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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