McLaren neden yakıt ikmali döneminde doktor stetoskobu kullanıyordu?

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45 yaşındaki Priestley, Woking merkezli takımda kıdemli mekaniker olarak yaklaşık on yıl geçirdi ve medya kariyerine devam etmek için takımdan ayrılmadan önce Lewis Hamilton'ın 2008 F1 şampiyonu olmasına katkıda bulunan önemli isimlerden birisiydi

O dönem casusluk skandalı gibi bir takım olaylara da karışan takım, bunun dışında birçok açıktan faydalanmayı da oldukça iyi biliyor, bu sayede zaman zaman sıkı bir rakip haline gelebiliyordu.

PitStop isimli bir podcast'e konuşan Priestley, yakıt ikmaline izin verilen yıllardaki bir pit-stop numarasıyla başlayarak, o hayati küçük farkı yaratma arayışında yaşadığı bazı nüansları anlattı.

Priestley, "Size çok gizli olan küçük bir numara anlatacağım."

"O zamanlar, yakıt hortumlarının ağızlıkları için her takıma standart bir kit dağıtılıyordu ve kurallar bunu değiştirmenize izin vermiyordu."

"Hortumlar saniyede 12 litre yakıt pompalıyordu ve siz onu araca bağladığınızda bu dev ağızlığın içindeki küçük kelebek valf dönerek açılıyor, yakıtın akmasına izin veriyordu. Gerekli miktarda yakıt ikmali yapıldıktan sonra bu motor valf tekrar dönerek kapanıyor ve ışıklar yeşile dönüyordu, siz de bağlantıyı kesebiliyordunuz."

"Bu size biraz zaman kaybettirirdi çünkü bekler dururdunuz, yakıt bitmiş olurdu ama bağlantıyı kesmek için valfin kapanmasını beklemek zorundaydınız."

"Mühendislik ofisindeki elemanlarımızdan biri bu vananın kapanmasını beklerken hafif bir gecikme olduğunu fark etti. Biz de zaman kazanmak için ufak bir çözüm bulduk: bir doktor stetoskobu aldık!"

"Stetoskobun bir ucu kulağımızdaydı, diğer ucu ise tulumumuzun içinden aşağı iniyordu ve kimsenin görmemesi için saklıyorduk, bu ucu ağızlığa yaslıyorduk. Bu sayede valfin kapandığını ışıklar yeşile dönmeden önce anlamaya ve 0.1 saniye dahi bile olsa avantaj kazanmaya başladık."

"Kimse bunu anlayamadı ve bu yasaldı çünkü teçhizatı değiştirmemiştik. Kimse bunu göremedi ve kimse ışıklar yeşile dönmeden önce bağlantıyı nasıl kestiğimizi çözemedi."

"Oysa ki perde arkasında saklı olan şey basit, küçük bir doktor stetoskopuydu." dedi.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Fotoğraf: Motorsport Images

Priestley ayrıca McLaren'in viraj çıkışlarında hızlanmaya yardımcı olması için araçlarına fazladan bir pedal eklediği ile ilgili ünlü hikayeden de tekrar bahsetti.

Priestley, "O zamanlar her türlü şey kullanılıyordu, oyunun sınırlarını zorluyorduk."

"Benim zamanımdan hemen önce iyi bir hikaye var. McLaren'a 2000 yılında katıldım, ben takıma katıldığımda araçta gaz ve fren olmak üzere iki pedal ve direksiyonda bir el debriyajı vardı."

"Sonra birisi virajlarda iyi performans göstermemizi sağlayacak üçüncü bir pedal fikrini ortaya attı, kokpitin içine sıkıştırılmış ekstra bir fren pedalı, viraja girdiğinizde iç arka tekerleğe fren uygulayacaktı çünkü virajdan geçerken patinajda kalırsanız direkt gaza basmaya çalışırsınız, bu noktada iç arka tekerleğin çekiş bulmanızı engellemesi de olasıdır."

"Biz de bu üçüncü pedala bastığınızda iç arka tekerleğin patinaj yapmasını engellemek için küçük bir miktar frenleme uygulayacağı ve böylece gaza biraz daha erken basarak virajdan daha erken çıkabileceğiniz fikrini ortaya attık."

"İnanılmaz bir fikirdi, daha önce kimsenin aklına gelmemişti ve gizliydi çünkü kokpitin içine gömülmüştü, kimse üçüncü pedalı göremiyordu."

"Ta ki bir gün fotoğrafçılar aracın bir virajdan geçerken fotoğraflarını çekmeye başlayana ve fotoğrafçılardan birisi sağ arka frenin parlak kırmızı renkte parladığını fark edene kadar. Fotoğraf hızlanma aşamasında, yani frene basmamamız gereken bir noktada çekilmişti. Dolayısıyla insanlar "burada neler oluyor?" diye düşünmeye başladı."

"Sonra bir gün Mika Hakkinen bir arıza yaşadı ve yarış dışı kaldı, aracı da pistin kenarına çekti. Düşünceli fotoğrafçılardan birisi sadece meraktan kamerasını kokpitin içine soktu ve rastgele bir fotoğraf çekti."

"Fotoğraflara baktığında ise üçüncü pedalı gördü, yavaş yavaş neler olduğunu anlamaya başladı ve böylece bu hikayenin üstündeki perde de aralanmış oldu. Birkaç gün sonra da üçüncü pedalın kullanımı yasaklandı." dedi.