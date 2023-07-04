McLaren, neden tamamen krom rengine dönmedi?

McLaren, Avusturya Grand Prix'sinin hemen ardından, kendi ülkesinde gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si için 2006-2014 yılları arasında kullanılan krom renk düzenine geri döneceğini duyurdu.

Ancak McLaren, aracın genel görünüşünü, Monako ve İspanya'da Triple Crown renk düzeninde yaptığı üzere büyük ölçüde aynı bırakmayı seçti.

Kromun azlığına ek olarak aracın turuncu ve siyah renginin varlığı, taraftarları epey hayal kırıklığına uğrattı.

Motorsport.com'a konuşan Zak Brown, bunun temel sebebini şu sözlerle açıkladı: "McLaren'ın papaya kimliğini korumak istedik."

"Geçmişi anmak önemli ama aynı zamanda geleceğe de odaklanmamız gerekiyor."

"Bunun da ötesinde, aracın renk düzenini yalnızca bir kez tamamen değiştirebilirsiniz. Yılın başında sunduğumuz tasarımı korumak, renk düzeninde birden fazla kez oynamanıza olanak tanıyor."

"Kuralların da ötesinde, merkezinde papaya olan yeni bir marka kimliği oluşturmak istiyoruz."

"Ferrari'nin kırmızısı var, Mercedes'in kendisiyle özdeşleşen rengi var. Anketlerimiz taraftarların turuncuyu sevdiğini gösteriyor, bu yüzden elimizden geldiğince turuncuyu koruyacağız."

Brown, aynı zamanda bu yıl neredeyse tüm araçların büyük bir kısmının boyanmamış karbon fiberden oluştuğunu, bu yüzden kendilerinin de "boyanın ağırlığını" hesaba kattıklarını söyledi. Bir bakıma siyah bölümleri devam ettirmelerinin temel sebebi boya tasarrufuydu.

McLaren'ın patronu, diğer takımların da McLaren'dan görerek renk düzeninde değişiklikler yapmaya başladığına vurgu yaptı. Ayrıca yılda bir kez tamamen renk düzeni değiştirmenin doğru şey olduğunu belirtti.

Brown, "Diğer takımlar giderek daha fazla bunu yapıyor. Red Bull'un bu yıl (Miami'de) renk düzenini değiştirdiğini gördük, bu yüzden herkes en azından bir şekilde bizi kopyalıyor."

"Taraftarlar bu tür etkinliklerden keyif alıyor fakat bu yüzden sınırlama olmalı, aksi takdirde sihir kaybolur." dedi.