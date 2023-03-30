McLaren, 10 yılın ardından neden yine 3'lü teknik direktör yapısına geçti?

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İlk iki yarıştan puansız ayrılan McLaren, 2023 aracının hayal kırıklığı yaratan performansının ardından teknik departmanı yenileme kararı aldı.

Bu yeniden yapılanma kapsamında McLaren, 2019'un başında Toro Rosso'dan transfer edilen teknik direktör James Key ile yollarını ayırdı.

Yeni teknik yapıda, sorumlu bir kişi olmayacak. Bunun yerine Andrea Stella'ya rapor veren üç kilit isim olacak. Bir bakıma üçlü teknik patron dönemi olacak.

Aslında McLaren, 10 yıl önce de bu teknik yapıyı kullanıyordu. Takımda 3 teknik direktör vardı ama o dönem, bildiğiniz gibi McLaren için pek iyi geçmedi ve bu sistem pek de başarılı olmadı.

Mevcut takımı patronu Andrea Stella, 2015'te McLaren'a katıldığında da 3'lü teknik direktör sistemi vardı. Dolayısıyla kendisi, o dönem bu sistemin neden çalışmadığını en iyi bilen kişilerden biri ve 10 yıl sonra, yeniden bu sisteme geçtiklerinde nelerin değişeceğinden bahsediyor.

Stella, rol dağılımının daha net olduğunu ve bunun avantaj getireceğini düşünüyor.

İtalyan mühendis, şunları söyledi: "McLaren'a 2015' yılında katıldığımda, 3 tane teknik direktör vardı ve bence, sorumluluk dağılımı oldukça karmaşaktı. Takım içerisindeki insanlar için bile kimin ne yaptığını anlamak zordu."

"Bugünkü 3'lü sistemimizdeki ana fark ise şu: Herkes, rollerin ve görevlerin nasıl ayrıldığını tam olarak biliyor. F1 aracı yapmak için gerekli 3 alanda, aerodinami, araç konsepti ve mühendislik alanlarında, açık bir lider mevcut."

"Bugün ayrıca teknik bir takım patronu var ama ben, teknik süreçle pek meşgul olacağımı düşünmüyorum çünkü her alanda çok güçlü liderlerimiz var. Günün sonunda, önemli olan şey herkesin yeni fikirler üretmesi, masaya yeni fikirler getirmesi."

"Sadece en zirvedeki kişinin kararlar verdiği, diğerlerinin ise 'konfor alanlarında' olduğu bir grup istemiyoruz. Gruptaki herkesin fikirler ortaya attığı, fikirler üretebildiği bir grup istiyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images