McLaren neden 2021'in Z taban trendine katıldı?

Bildiğiniz üzere takımlar bu sene Z şeklinde kesiğe sahip tabanlar kullanıyorlar ve McLaren bu tarz tabana geçen 8. takım oldu.

Saatimizi geriye alırken, geçen sene 2021 tarzı tabanı test eden ilk takım McLaren olmuştu. McLaren, Belçika GP hafta sonunda arka tarafı kırpılmış tabanı aracına ekleyerek yeni kurallara dair ilk verilerini topladı.

Bu sayede takım, bu sene uygulanacak yeni kuralların arka taraftaki etkisini doğrudan pist üstünde görmüş oldu.

Ancak o testlerde genel olarak pek gelişmiş tasarımlar kullanılmadı çünkü takımlar yeni kurallara dair diğer takımlara ipucu vermek istemedi.

Ancak McLaren'ın o testlerde kullandığı taban tasarımı, bu sezonki ilk 3 yarışta kullanılan tabanın temelini oluşturdu.

McLaren, daha geleneksel bir şekilde arka kısmı üçgen şeklinde kırpılmış taban kullanırken, 7 takım orta bölümü Z şeklinde kırpılmış tabanlar kullandılar.

McLaren MCL35M taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Z şeklinde kesiğe sahip olan takımlar, genel bir trendi takip etmek yerine daha çok kendilerine has çözümler ürettiler.

Bu tarz tasarıma geçen son takım olan McLaren, kesik bölüm öncesine iki tane açılı kanatçık ekleyerek o bölümdeki etkiyi arttırmaya çalıştı.

Diğerlerinin aksine McLaren, kırpılan bölümden sonraki araç merkezine paralel bir şekilde giden kısmı kısa tuttu ve tabanın arka kısmı yine geriye doğru üçgen şeklinde kırpıldı.

İlk 3 yarışta, arka tekerleklerin ön kısmına denk gelen bölümde kanatçıklarda değişiklik yapan McLaren, son yarışta ön tarafta değişiklik yapsa da arka tarafta yapmadı ancak muhtemelen önümüzdeki yarışlarda o bölümü de güncelleyecektir.

Red Bull Racing RB16B taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull sezona doğrudan Z şeklinde kesikli tabanla başladı. Takımın aracın merkez çizgisine paralel bir şekilde geriye doğru uzanan kısmı McLaren'dan daha uzun.

Red Bull'un kesik bölümü öncesinde tek bir parça hava yönlendirici parça yer alırken arka tarafta içeriye doğru kırpılan küçük bölüm öncesinde akımı dışarı doğru yönlendirecek iki küçük kanatçık eklendi.

Fark edeceğiniz üzere takımlar, Z şeklinde kesikle birlikte tabanda kullanabileceği alandan feragat ediyor çünkü takımlar taban alanından ziyade şeklinin hava akımında daha önemli olduğunu düşünüyorlar.

Mercedes AMG F1 W12 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, yeni aracın lansmanında aracın taban bölümünü rakiplerinden saklamayı tercih etmişti.

W12'de de Z şeklinde kesik yer alıyor ancak diğer bazı takımlar gibi bu bölümde agresif kanatlara sahip değil.

Z şeklindeki kesikten sonra düz giden kısa bir bölüm bulunuyor ve onu geriye doğru üçgen şeklinde kırpılmış kısım takip ediyor. Tabanın arka kısmı yukarı doğru kıvrılırken en sonuna aşağı yönlü Gurney kanatçığı eklenmiş durumda (3).

Mercedes AMG F1 W12 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, tabanın arka tekerleğin ön kısmına denk gelen kısmında olduğu kadar Z şeklindeki kesikten önce de çok daha agresif tasarıma sahip. Takım bu bölümde geçmişteki kesiklere benzer şekilde dalgalı tasarım kullanıyor.

Aston Martin takımının bu konuda düşük öne eğim felsefesi nedeniyle Mercedes'e çok benzer tasarım kullandığını düşünebilirsiniz. Ancak takım bu bölümde çok farklı bir yol takip etti.

Mercedes sezon başında sahip olduğu tasarımı optimize ederek daha fazla performans bulmaya odaklanırken, Aston Martin daha fazla güncelleme getirerek durumu iyileştirmeye çalıştı.

Aston Martin Racing AMR21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin şimdiden tabanda 2. versiyon Z kesiğe geçiş yaptı ve şu ana kadar griddeki en agresif kesiği tabanına ekledi.

Aston Martin, tabandaki kırpılma başladıktan bir süre sonra Z şeklindeki kesiği ekledi. Kesikten sonra uzun bir düz giden bölüm yer alırken en arkada yine bir bölüm kırpıldı.

Tabanın orta bölümünü agresif bir şekilde kırpan Aston Martin, kesiğin olduğu bölüme iki sıra kanatçıklar ekledi.

Tabanın arka tekerleğin ön kısmına denk gelen bölümünde ise Mercedes'e benzer aerodinamik yapılar kullanıldı.

Aston Martin Racing AMR21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın genel performansını iyileştirme çalışmaları kapsamında Aston Martin, güncelleme çalışmalarını hızlandırdı ve ilk olarak Portekiz GP'ye getirdi. O yarışta sadece Lance Stroll'e yetecek sayıda parça varken İspanya GP'de Vettel de güncellemeleri aldı.

O güncellemeler kapsamında, tabanın ön kısmı güncellenirken kıvrımlı bölüme bir kıvrım daha eklendi.

Bu arada tabanın arka tarafına aşağıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen r şeklindeki kanatçık eklenirken, daire ile gösterilen bölümde difüzörün şekli de değiştirildi.

Aston Martin Racing AMR21 taban kanatları Fotoğraf: Uncredited

Ferrari sezona Z şeklinde kesikle başlamadı. Takımın aracında ilk başta 2020'de test ettiğine benzer şeklinde üçgen şeklinde kırpılmış taban vardı.

Ancak takım hızlı bir şekilde Z şeklinde kesik üzerinde çalıştı ve 2. yarışta aracına ekledi. Z şeklinde kesikle birlikte tabanın orta kısmındaki üç parça kanatçık da kaldırıldı.

Z şeklinde kesiğe sahip diğer takımlarda gördüğümüz gibi Ferrari de kesik öncesine hava akımını dışarı yönlendirecek bir parça ekledi.

Ferrari SF21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Performansı daha da iyileştirmeyi hedefleyen Ferrari, tabanın arka kısmında daha fazla güncelleme yaptı. Eskiden tabanın arka tekerleğin ön tarafına gelen kısmında 4 parça kanatçık yer alırken daha sonra buradaki kanatçık sayısı 7'ye yükseltildi.

Portekiz'de bu tasarımdan sadece bir tane vardı. Gelecek yarışlarda iki pilotun birden benzer çözümleri kullanması bekleniyor.

Ferrari SF21 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola