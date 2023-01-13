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McLaren nasıl pit stoplardaki sıkıntıların üstesinden geldi?

McLaren takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın pit stop alanında gelişebilmek için fabrikada altyapı değişikliklerine gittiğini, bu sayede ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
McLaren nasıl pit stoplardaki sıkıntıların üstesinden geldi?
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Son yıllarda McLaren, hem ortalama pit süresi açısından, hem de yapılan hatalar açısından istenen etkiyi yapamamasıyla dikkat çekiyordu.

Andreas Seidl döneminde yeniden yapılanmaya giren ve birçok açıdan seviye atlamaya çalışan takımın üstünde durduğu meselelerden biri de pit hatalarını düzeltmekti. 

Yeni takım patronu Andrea Stella, "Pist üstünde elde ettiğimiz sonuçlardan bağımsız olarak, takım olarak gelişirken bir yolculuktan da geçiyoruz."

"Teknik açıdan operasyonların ve pit stopların düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca takvimin genişlemesiyle birlikte giderek daha önemli hale gelen bazı hususlar da var, örneğin çalışanların refahı, lojistik, mali açıdan verimli kalabilmek gibi."

"Dolayısıyla tüm bu alanlarda gelişebilmek için bazı hedeflerimiz bulunmakta. Bu hedefler, organizasyon yapısında ince ayarlar yaparak, yetenek yönetimine odaklanarak, doğru liderliği seçerek  vesaire ulaşabileceğiniz hedefler." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, in the pit lane

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, in the pit lane

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pit stopları geliştirmenin basit bir iş olmadığını söyleyen Stella, uzun bir sezon boyunca rotasyon sistemi nedeniyle sürekli personel değişikliğiyle başa çıkmak zorunda kalmalarının da takımı olumsuz etkilediğini söylüyor.

Stella, "Pit stop alanında gelişmeye devam etmek istiyorduk, bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Ancak bu alanda gelişebilmek için sadece 'tamam, daha fazla antrenman yapalım demek yeterli değil."

"Takıma yeni gelen çalışanları eğitebilmek için en iyi donanımları geliştirmeliyiz, bu da fabrikada en doğru altyapıya sahip olmamız gerektiği anlamına geliyor. Dışarıdan her hafta sonu aynı insanlarla çalışıyormuş gibi görünsek de durum öyle değil." 

"Bu oldukça zor bir iş, çünkü pit stoplar çok ince ayarlar ve atletik hareketler gerektiriyor, bu yüzden her zaman aynı formasyona sahip olmamız gerek." 

"Neyse ki donanım anlamında da gelişme kaydettik, tüm bu alanlarda önemli hedeflerimiz var. Kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnun olduğumuzu söylemek isterim."

"2022'de elde ettiğimiz sonuçlardan bazıları, örneğin Meksika'daki iki saniyeden az süren pit stop, tutarlılık açısından önceki yıllarda elde edilemezdi."

"Bazı ölçümlere göre pit stop konusunda en iyi ikinci veya üçüncü takımız, ancak en iyisi olmak için bir yıl daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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