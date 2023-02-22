McLaren, motor tedariki için Red Bull Powertrains ile görüşmüş!

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Yeni kuralların ilk sezonunda istediğini alamayan ve şampiyonada ancak beşinci olabilen McLaren, her ne kadar yeni rüzgar tüneli gibi büyük bir adım sayesinde aerodinami alanında gelişmek istese de başarı için bundan çok daha fazlası gerek.

Şampiyonluğa giden yolda en önemli faktörlerden biri hiç şüphesiz ki motor.

Tarihi boyunca Porsche, Honda ve Mercedes gibi çeşitli üreticilerle teknik ortak statüsünde çalışan takım, son beş sezondur -üç sezon Renault, iki sezon Mercedes- yalnızca bir müşteri takımı konumunda.

Her ne kadar takımın Mercedes motorlarından memnun olduğu bilinse de, 2026 sezonundan itibaren işler değişebilir; McLaren CEO'su Zak Brown da lansman dönemindeki birçok demecinde "henüz gelecek planlarının netleştirilmediğini" belirtmişti.

Ancak şimdiden orta vadede bir şeyleri netleştirmeye çalışan takım, son haberlere göre oldukça sürpriz bir görüşmeye imza attı.

Independent'in haberine göre Zak Brown, yeni kurulan Red Bull Powertrains departmanına bir ziyarette bulundu ve potansiyel bir anlaşma için ilk adımları attı.

Kısa süre önce bir Red Bull sözcüsü de Brown'un ziyaretini doğruladı.

Şu anlık Honda temelli güç ünitelerinin gelişiminden ve stabilizasyonundan sorumlu olan departman, 2026 sezonundan itibaren Ford ile kurulacak teknik ortaklık kapsamında kendi motorunu üretecek, dolayısıyla bir RBPT motoru belli derecelerde Ford imzası taşıyacak.

Independent şu anda yorum için McLaren ile temasa geçmiş vaziyette, takımın nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu.