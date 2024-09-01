McLaren, Monza'da yavaş kalkışın tekrarlanmasını önleyebileceğinden emin

McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin Zandvoort'ta neden kötü kalkışlar yaptığını anladığını düşünüyor ve bu sorunun İtalya Grand Prix'sinde tekrarlanmasını önleyecek önlemler aldığını umuyor.

Hollanda Grand Prix'sine sırasıyla birinci ve üçüncü sıradan başlayan Norris ve Piastri, her ikisinin de bir pozisyon kaybetmesine neden olan yavaş başlangıçlar yaptı.

Norris Max Verstappen'i yeniden geçmek ve baskın bir galibiyet almak için hız avantajına sahipti ancak Piastri trafikte sıkışıp kaldı ve podyum şansını kaçırdı.

Bu, McLaren'ın kötü başlangıçlarının son örneğiydi; Norris, Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinde de liderliğini kaybetmişti.

Kapsamlı bir incelemenin ardından McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın Hollanda'daki aksayan başlangıçlarının arkasındaki faktörleri anladığını ve tekrarlanmasını önleyebileceğini umduğunu söyledi.

Stella, “Farklı türden sorunlarla karşılaştık.”

“Zandvoort'ta bunun sürücülerle hiçbir ilgisi yoktu.”

“Bence daha çok lastiklerin hazırlanmasında yol tutuşunu en üst düzeye çıkaracak durumda değildik. Aslında Oscar ve Lando tamamen aynı başlangıcı yaptı.”

“Başka zamanlarda ise bazı parametrelerin optimizasyonu ile ilgiliydi ya da bazen daha çok uygulama aşamasında sorunlar yaşadık. Genellikle bütünüyle optimize etmeniz gereken daha fazla faktör vardır."

Pole adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, sıralama turlarının ardından Parc Ferme'e varıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

“Son zamanlarda yaşadığımız süreç, gözden geçirme süreciydi. Umarım şimdi tüm bu faktörleri en üst düzeye çıkarabilmişizdir ve gridden iyi bir kalkış yapabiliriz.” diye açıkladı.

Norris ve Piastri, Mercedes ve Ferrari ile son derece yakın bir sıralama mücadelesinin ardından Monza'da ön sıraya yerleşti, ancak McLaren 1-2'lik bir finişe doğru dörtnala gidebileceğinden fazla emin değil.

Stella, “Böylesine iyi bir sıralamadan faydalanmak için her zaman olduğu gibi pek çok değişken var.”

“Başlangıçtan bahsettik çünkü iyi bir başlangıç yapsak bile 1. viraja kadar hala uzun bir yol var ve hava koridoru bir faktör olabilir.”

“İkinci önemli faktör, eminim her takım tarafından dile getirilecektir, ilk antrenman seansında Racing Bulls dışında kimsenin sert lastikleri kullanmamış olması.”

“Dolayısıyla, sert lastiklerin davranışının ne olacağı konusunda belirsizlik var ve orta lastiklerde, lastiklerin bir aşamada ufalanma eğilimi var.”

“Yarışı daha heyecanlı hale getirecek bir belirsizlik seviyesiyle yarışa gidiyoruz.”

“Bu Formula 1 için iyi, seyirciler için de iyi. Bize kalsa sıkıcı bir yarış olmasını isterdik ama sıkıcı bir yarış olacağını hiç sanmıyorum.” diye ekledi.

McLaren F1 Takımı Takım Müdürü Andrea Stella piste geliyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Stella, özellikle de Monza'nın huni benzeri 1.virajının yarış başlangıçlarında kaosa sahne olduğu göz önüne alındığında Norris ve Piastri arasındaki rekabet kurallarının çok net olduğunu söylüyor,.

Stella, “İlk viraja yaklaşırken bizim tavsiyemiz her zaman ‘papaya kurallarıyla yarışmaktır’”

“Diğer rakiplere karşı her zaman dikkatli olursunuz, ancak araç papaya ise daha da dikkatli olursunuz, çünkü özellikle araç bu kadar rekabetçiyse damalı bayrağı gördüğümüzden emin olmamız gerekir.

“Ana rakibin takım arkadaşı olduğu yönündeki zihniyetten uzak durmaya çalışıyoruz çünkü bu verimli değil.” dedi.