McLaren, Monza için "bazı kozlar" hazırladı

Lando Norris'in Zandvoort'taki zaferi ve Oscar Piastri'nin elde ettiği puanlar, McLaren'ın şampiyonada Red Bull Racing ile arasındaki farkı önemli ölçüde azaltmasını sağladı.

Fakat Max Verstappen sürücüler şampiyonasında Britanyalı pilotun çok önünde.

Ancak her şey, işlerin nasıl gittiğine bağlı olacak çünkü bitime dokuz yarış kaldı ve McLaren kazanmaya devam ederse, tablo tamamen tersine dönebilir.

Sky'a konuşan McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown bu konuda şöyle diyor: “Evet, son birkaç yarıştır şampiyonluk için yarışma ihtimalini düşünüyoruz."

"Ancak bu biraz daha zaman alacak. Bu süreçte, şu an ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmeliyiz. Rekabet yoğun olacağa benziyor fakat mücadelenin tam içindeyiz.”

Brown'a göre Monza'da da güçlü olacaklar.

“Aracımızın orada hızlı olması gerektiğini düşünüyorum. Rakiplerinizin ne yapacağını asla bilemezsiniz, fakat Monza'ya bazı kozlar hazırladık ve bunların takımın son iki yılda hazırladığı diğer güncellemelerden daha kötü olmasını beklemiyoruz."

"Şu anda aracımızın zaten çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Monza düşük yere basma gücü isteyen farklı bir pist olduğu için oraya bazı ilginç çözümlerle gidiyoruz."

"Yani İtalya Grand Prix'sine hazır olacağız."

"Fakat Monza'da Red Bull'un da çok hızlı olacağını düşünüyorum çünkü yüksek hızlı pistlerde çok iyi sonuçlar elde ediyorlar."

McLaren şu anda şampiyonada Red Bull'un 30 puan gerisinde.