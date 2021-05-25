McLaren, Monako'da podyuma çıkmayı hiç beklememiş

Woking merkezli ekibin yavaş virajlardaki düşük performansı nedeniyle Monte Calro caddelerinde zorlanması bekleniyordu, ancak buna rağmen MCL35M, aslında Red Bull ve Mercedes'e diğer pistlerde olduğundan daha yakındı.

Hatta Norris, damalı bayrağı Max Verstappen ve Carlos Sainz'ın gerisinde üçüncü sırada görerek bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Takım patronu Seidl, Norris'in üçüncülüğünden memnun olduklarını, çünkü bu sayede şampiyona üçüncülüğünü koruduklarını belirtti.

Seidl, "Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ye çok yakındık ki bunu kesinlikle beklemediğimizi söylemem lazım."

"Sezonun başından bu yana gördüğümüz üzere her zaman düşük hızlı kısımlarda zorluk çekiyorduk ve bu yüzden bu hafta sonu yaşananları görmek gerçekten cesaret vericiydi."

"Bundan ötürü bu hafta sonu için bize bu aracı sağlayan mühendislik ve üretim ekibine çok teşekkür ederim. Kış boyunca bu aracı hazırlayabilmek adına harika bir iş çıkardılar ve bunu güncellemeler üzerindeki çalışmalarıyla devam ettirdiler." dedi.

Monako podyumu, McLaren için özellikle önemliydi çünkü Ferrari hafta sonu boyunca çok güçlüydü ve potansiyel olarak çok fazla puan alabilirdi.

Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı ancak yarışa başlayamadı. Carlos Sainz ise Norris'in sadece bir sıra önünde ikinci sırada finiş gördü. Bu da iki takım arasındaki puan kaybının minimuma indiği anlamına geliyor

Seidl, "Şampiyona açısından baktığımızda yarışın gidişatı bizim için oldukça iyi oldu, çünkü Ferrari'nin perşembe ve cumartesi günleri sahip olduğu tempoya baktığımızda bu hafta sonu onlara karşı çok fazla puan kaybetme riskimiz vardı."

"Açıkçası Charles'ın yaşadığı kötü şanstan faydalandık. Bu herhangi bir şekilde rakiplerinizin başına gelmesini istemediğini bir şey."

"Ancak orta bir fırsat olduğunda her zaman bunu değerlendirmek çok önemlidir ve yapmayı başardığımız şey bu oldu. Yarış adeta 'uçan' Lando ile bir araya geldi ve bence, takım strateji açısından harika bir iş çıkardı." dedi.