McLaren, Monako ve İspanya F1 yarışları için özel renk düzenini tanıttı!

Önümüzdeki iki F1 yarışında Lando Norris ve Oscar Piastri'nin kullandığı MCL60 araçları, McLaren'ın Indianapolis 500, Monaco GP ve Le Mans 24 Saat yarışlarındaki başarılarını hatırlatan bir renk düzenine sahip olacak.

Motor sporları tarihinde Monako GP, Le Mans 24 Saat zaferi ve Indy 500 galibiyetini kazananlar "Triple Crown" unvanını alıyor.

Bu daha çok bir sürücü ödülü olarak anılsa da, McLaren bir marka olarak bu başarıyı yakalamış durumda. İngiliz ekip, 1974 yılında Indy 500'ü Johnny Rutherford, 1984'te Monako GP'yi Alain Prost ve 1995'te F1 GTR ile Le Mans'ı kazanmayı başardı. Bu da Triple Crown unvanını almalarını sağladı.

MCL60 Triple Crown Overhead

Sonuç olarak McLaren, bu üç aracın renk düzenini bir araya getirdi ve MCL60'a uygulayarak, özel bir tasarım ortaya koydu. Yeni tasarımın ön tarafı siyah, orta kısmı beyaz ve arka kısmı turuncu renkler taşıyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown "Triple Crown'ı kazanarak motor sporlarındaki en büyük başarıyı elde eden McLaren Racing'in büyük tarihini, özel bir renk düzeniyle Monako'da kutlamaktan gurur duyuyoruz."

"60. yıldönümünü kutlayan ve Bruce McLaren'in mirasını onurlandıran bu renk düzeni, Triple Crown unvanını getiren üç zafere saygı gösteriyor." dedi.

McLaren, 'Triple Crown' zaferlerinin hikâyelerini ve 1963'teki kuruluşundan bu yana organizasyonun yükselişini anlatan filmler de hazırlıyor.

Bu yılki Indy 500'de yer alan dört Arrow McLaren aracı da McLaren'in başarılarını kutlamak için farklı düzenlere sahip olacak.

McLaren MCL60 Triple Crown livery for Monaco GP Fotoğraf: McLaren

Norris, "McLaren Racing'in 60. yıldönümü kutlamalarında yer almak büyük bir ayrıcalık."

"2023 Monaco Grand Prix'si için üç ikonik yarışı kazanan renk düzenlerini taşımak, McLaren için önemli bir an olacak." dedi.

Piastri ise şunları ekledi: "Triple Crown renk düzeni inanılmaz görünüyor."

"McLaren Racing ile ilk Monako yarışımı deneyimlemek için bundan daha iyi bir yol düşünemiyorum."

"Bruce McLaren, 1962'de Monte Carlo'da kazanmıştı ve McLaren takımının Monaco Grand Prix'sinde çok büyük bir tarihi var."

McLaren MCL60 Triple Crown livery for Monaco GP Fotoğraf: McLaren