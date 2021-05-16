McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in araçları, Monako GP hafta sonuna özel yakıt sponsoru Gulf'e özel tasarıma sahip olacak.

Bu kapsamda aracın tasarımı dışında pilotların tulumları, kaskları ve takımın genel olarak görünümü de değişecek.

Aracın tasarımını bu haftanın başında gören Norris, cesur renk tasarımı ile Monte Carlo caddelerinde öne çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Norris, "Herkesin gridde açık ara en iyi görünen araca sahip olduğumuza katılacağını düşünüyorum. Zak'e bu tasarımın mevcut tasarımızdan bile daha iyi olduğunu söyledim. Ancak pek ikna olmuş gibi görünmedi..." dedi.

Ricciardo, "Tabii ki bunu sevdim. Güzel görünüyor. Monako için heyecanlanmak için başka bir nedene ihtiyacım yoktu ancak oldu. Bu yüzden kendimi kontrol etmeli ve gelecek hafta sonu için enerji saklamalıyım."

Ancak bu muhteşem. İyi göründüğünüz sürece, işaretlemeniz gereken ilk kutu budur. Ve kesinlikle bunu yapıyoruz." dedi.

McLaren ve Gulf Oil, geçen sene yeniden partner olmuşlardı. Bu kapsamda Gulf logoları McLaren aracının arkasında yer alıyordu. Taraflar, taraftarları için özel bir şey yapma adına tek seferlik bu tasarımı hazırlamaya karar verdiler.

Gulf Oil International CEO'su Mike Jones, "Geçen sene yeniden birliktelik kurduğumuzda, taraftarların tepkisi inanılmazdı. Bu bizi etkiledi."

"Hazırladıkları tasarımları sosyal medya üzerinden bize gönderen ve 'Neden bunu yapıyorsunuz?' diyen taraftarlarımız vardı."

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"Bu yüzden Zak ile birlikte Gulf ve McLaren'ın geçmişini düşünmeye ve neler yapabileceğimize bakmaya başladık. Bu konu oradan gelişti." dedi.

F1 kurallarına göre araçların bir sezon içerisinde "büyük ölçüde aynı tasarıma" sahip olması gerekiyor. Bu açıdan McLaren'ın FIA ve FOM'dan özel izin alması gerekti. Brown, bu konuda izin almada sorun yaşamadıklarını söyledi.

Brown, "Hepsi bunu sevdi ve onayladı." dedi ve son olarak bu tasarımın tek seferlik olacağını vurguladı.

Brown, "Bu noktada, bunu sadece Monako'da kullanmayı planlıyoruz. Özel bir tasarıma sahip olacaksanız, o özel olarak kalmalı. Bu, hepinizin bildiği üzere, Formula 1'de pek sık yapılan bir şey değil."

"Taraftarların vereceği tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Bu tasarımın Monako'da gösterinin yıldızı olacağını düşünüyorum." dedi.

Gulf ve McLaren, F1'de ve diğer yarış kategorilerinde uzun bir geçmişe sahipler.

1960'lı yıllarda Gulf Oil sponsorluğunda Bruce McLaren, F1 ve Can-Am yarışlarına katılmıştı.

Bu birliktelikle Golf logosu motor sporlarında en çok bilinen logolardan birisi haline geldi.

Şirket Le Mans'da birçok zafer kazanırken 1990'larda McLaren'la olan anlaşmasını yeniledi ve Ray Bellm tarafından yürütülen özel bir yarış takımı kurdular.

Gulf McLaren F1 GTR aracı, o dönemde spor araç yarışlarında çok dominanttı. O takım 1996 BPR Global Dayanıklılık Serisi'ni ve 1997 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda GT Sınıfı'nı kazandı.

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