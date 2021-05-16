Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı" Sonraki / Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"
Formula 1 / Monako GP Haberler

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren F1 takımı, 2021 Monako GP hafta sonuna özel mat açık mavi ve turuncu renklerinden oluşan Gulf Oil temasıyla yarışacağını duyurdu.

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in araçları, Monako GP hafta sonuna özel yakıt sponsoru Gulf'e özel tasarıma sahip olacak.

Bu kapsamda aracın tasarımı dışında pilotların tulumları, kaskları ve takımın genel olarak görünümü de değişecek.

Aracın tasarımını bu haftanın başında gören Norris, cesur renk tasarımı ile Monte Carlo caddelerinde öne çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Norris, "Herkesin gridde açık ara en iyi görünen araca sahip olduğumuza katılacağını düşünüyorum. Zak'e bu tasarımın mevcut tasarımızdan bile daha iyi olduğunu söyledim. Ancak pek ikna olmuş gibi görünmedi..." dedi.

Ricciardo, "Tabii ki bunu sevdim. Güzel görünüyor. Monako için heyecanlanmak için başka bir nedene ihtiyacım yoktu ancak oldu. Bu yüzden kendimi kontrol etmeli ve gelecek hafta sonu için enerji saklamalıyım."

Ancak bu muhteşem. İyi göründüğünüz sürece, işaretlemeniz gereken ilk kutu budur. Ve kesinlikle bunu yapıyoruz." dedi.

McLaren ve Gulf Oil, geçen sene yeniden partner olmuşlardı. Bu kapsamda Gulf logoları McLaren aracının arkasında yer alıyordu. Taraflar, taraftarları için özel bir şey yapma adına tek seferlik bu tasarımı hazırlamaya karar verdiler.

Gulf Oil International CEO'su Mike Jones, "Geçen sene yeniden birliktelik kurduğumuzda, taraftarların tepkisi inanılmazdı. Bu bizi etkiledi."

"Hazırladıkları tasarımları sosyal medya üzerinden bize gönderen ve 'Neden bunu yapıyorsunuz?' diyen taraftarlarımız vardı."

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
1/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
2/9

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren
3/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
4/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
5/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
6/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
7/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson

McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson
8/9

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson

McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson
9/9

Fotoğraf: McLaren Racing

"Bu yüzden Zak ile birlikte Gulf ve McLaren'ın geçmişini düşünmeye ve neler yapabileceğimize bakmaya başladık. Bu konu oradan gelişti." dedi.

F1 kurallarına göre araçların bir sezon içerisinde "büyük ölçüde aynı tasarıma" sahip olması gerekiyor. Bu açıdan McLaren'ın FIA ve FOM'dan özel izin alması gerekti. Brown, bu konuda izin almada sorun yaşamadıklarını söyledi.

Brown, "Hepsi bunu sevdi ve onayladı." dedi ve son olarak bu tasarımın tek seferlik olacağını vurguladı.

Brown, "Bu noktada, bunu sadece Monako'da kullanmayı planlıyoruz. Özel bir tasarıma sahip olacaksanız, o özel olarak kalmalı. Bu, hepinizin bildiği üzere, Formula 1'de pek sık yapılan bir şey değil."

"Taraftarların vereceği tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Bu tasarımın Monako'da gösterinin yıldızı olacağını düşünüyorum." dedi.

Gulf ve McLaren, F1'de ve diğer yarış kategorilerinde uzun bir geçmişe sahipler.

1960'lı yıllarda Gulf Oil sponsorluğunda Bruce McLaren, F1 ve Can-Am yarışlarına katılmıştı.

Bu birliktelikle Golf logosu motor sporlarında en çok bilinen logolardan birisi haline geldi. 

Şirket Le Mans'da birçok zafer kazanırken 1990'larda McLaren'la olan anlaşmasını yeniledi ve Ray Bellm tarafından yürütülen özel bir yarış takımı kurdular.

Gulf McLaren F1 GTR aracı, o dönemde spor araç yarışlarında çok dominanttı. O takım 1996 BPR Global Dayanıklılık Serisi'ni ve 1997 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda GT Sınıfı'nı kazandı.

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
1/5

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
2/5

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
3/5

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
4/5

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M with Gulf livery

McLaren MCL35M with Gulf livery
5/5

Fotoğraf: McLaren Racing

Biletler
paylaşım
yorumlar
Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Önceki haber

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Sonraki haber

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı

3s
2
Formula 1

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

1s
3
Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

1g
4
MotoGP

MotoGP Fransa: Yağmurun etkilediği yarışı, iki uzun tur cezasına rağmen Miller kazandı!

6s
5
Formula 1

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

44 dk
Son Haberler
Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"
F1

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

44dk
McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!
F1

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

1s
Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"
F1

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

2s
Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı
F1

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı

3s
Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"
F1

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

10s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin Monako GP
Formula 1

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

Grosjean, Fransa GP ile ilgili değişikliğe rağmen Mercedes testini yapacak
Formula 1

Grosjean, Fransa GP ile ilgili değişikliğe rağmen Mercedes testini yapacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren'ın gelişimi, Ricciardo’nun artan güveniyle hız kazanacak
Formula 1

McLaren'ın gelişimi, Ricciardo’nun artan güveniyle hız kazanacak

McLaren, 2021 F1 aracına güncelleme getirmeyi sürdürecek
Formula 1

McLaren, 2021 F1 aracına güncelleme getirmeyi sürdürecek

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz" Monako GP
Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!
Formula 1 Formula 1

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

MotoGP Fransa: Yağmurun etkilediği yarışı, iki uzun tur cezasına rağmen Miller kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa: Yağmurun etkilediği yarışı, iki uzun tur cezasına rağmen Miller kazandı!

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

Bakü, 2022'de takvime girecek Miami GP hakkında endişeli değil
Formula 1 Formula 1

Bakü, 2022'de takvime girecek Miami GP hakkında endişeli değil

Son Haberler

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!
Formula 1 Formula 1

McLaren, Monako GP'de Gulf Oil F1 özel renk tasarımıyla yarışacak!

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.