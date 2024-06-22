McLaren misafirhanesindeki yangın büyümeden kontrol altına alındı

McLaren'in İspanya Grand Prix'sindeki misafirhanesi, Cumartesi sabahı mutfağın üst kısmında çıkan yangın şüphesi üzerine acil servisin çağrılmasıyla tahliye edilmek zorunda kaldı.

Bu hafta sonu Barselona'da yapılacak yarışın son serbest antrenman seansı öncesinde, McLaren Takım Merkezi olarak bilinen yerin arka kısmında çıkan yangına müdahale etmek üzere bir dizi güvenlik personeli padokta koşuşturdu.

Yangının mutfağın üstündeki alanda çıktığı ve bu nedenle elektrikle ilgili olabileceği anlaşılıyor.

Olay, takımın personelini, konukları, medyayı ve padokta olayları izlerken görülen sürücüler Lando Norris ve Oscar Piastri'yi tahliye etmesine neden oldu.

Yangın çıktığında, yarı zamanlı bir sağlık görevlisi olan Pirelli'nin F1 ve motor sporları başkanı Mario Isola, lastik şirketinden diğer çalışanlarla birlikte yangın söndürücüleri getirirken olay yerine ilk gelenlerden biriydi.

Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye aracı geldi ve itfaiyeciler hortumlarla misafirhaneye girerek yangına müdahale etti. Ambulanslar da olay yerine intikal etti.

McLaren Misafirhanesinde yangın alarmı Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble

Yangının hızlı bir şekilde patlak vermesiyle birlikte, Norris ve Piastri'nin ekipmanlarının normalde karavanda tutulduğu anlaşıldığından, olayın McLaren'in son serbest antrenman seansı hazırlıklarını etkileyip etkilemeyeceği belirsizdi.

Ancak devamında takım, sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Bir takım sözcüsü "Bu sabah bir yangın alarmının ardından padok konaklama birimimizi tahliye ettik, yerel itfaiye sorunu ele alırken takım güvenli bir şekilde tahliye edildi" dedi.

Takımdan yapılan açıklamada, sadece bir McLaren personelinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü duyuruldu ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olan herkese teşekkür edildi.

İspanya Grand Prix'si yangın olaylarına yabancı değil. 2012'de Pastor Maldonado'nun zaferinin ardından yakıtın alev almasıyla Williams garajı alevler içinde kalmıştı.