McLaren, Miory Steel ile sponsorluk anlaşması imzaladı

McLaren, elektrolitik kalaylama ve soğuk çekilmiş çelik firması Mory Steel ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İngiliz ekip bu anlaşmayla sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni ortaklığın amacı, Belarus markasını dünya pazarlarındaki tanınırlığını artırmak olacak.

Miory Steel logoları, Formula 1 Belçika Grand Prix'sinden başlamak üzere, MCL35'in burnunda ve McLaren'ın pit ekipmanlarının üzerinde yer alacak.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, "Miory Steel ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan ve McLaren'in etkili pazarlama platformunu kullanarak, şirketin gelişimine katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

McLaren özellikle Brown'un yönetime katılmasının ardından önemli sponsorlarla anlaştı.