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Formula 1 Miami GP

McLaren, Miami güncellemesiyle nasıl taş üstünde taş bırakmadı?

McLaren, Formula 1'in Miami Grand Prix'sinde sezonun ilk büyük güncellemesini getirdi ve performans bulmak amacıyla neredeyse her aerodinamik yüzeyi kapsamlı bir şekilde geliştirdi.

Matt Somerfield
Matt Somerfield
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk hafta sonu için yeni parçaların tamamı Lando Norris'in MCL38'ine takılırken, Oscar Piastri'nin yeni paketin sunduğu avantajların tamamını görmek için Imola'ya kadar beklemesi gerekecek çünkü yeni bileşenlerin yalnızca yarısı aracına takıldı.

Yapılan değişiklikler yeni ya da devrim niteliğinde değil, ekip bir dizi bileşende ince değişiklikler yapmayı tercih etti, böylece hepsi birbirini tamamlıyor ve aracın tüm aerodinamik haritasında performansı artırıyor.

McLaren MCL38 front wing comparison

McLaren MCL38 ön kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited

Güncellemeler ön kanatla başlıyor. En önemli değişiklik ana kanadın şeklinde yapılmıştır. Orta bölüm artık eskisinden çok daha geniş ve kare bir profile sahipken, dış bölümlere daha keskin bir geçiş uygulanmış (kırmızı ok).

Sonuç olarak, üst kanatların açıklıkları boyunca akor dağılımında da değişiklikler olurken, hareketli olmayan iç bölümler de revize edilmiş.

Ön kanatta yapılan değişikliklerden faydalanmak için, ön süspansiyonun geometrisi ve kaplamaları da değiştirilmiş, geliş açıları değiştirilmiş ve açıklıkları boyunca geometrileri de değiştirilmiştir (mavi ok).

Bu arada, ön fren kanalı ve kanatçıklar da yukarı yönde yapılan değişikliklerden performans elde etmek ve hava akışını aşağı yönde ayarlanan yüzeylere yönlendirmeye yardımcı olmak için değiştirilmiş.

McLaren MCL38 technical detail
McLaren MCL38 technical detail

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu düzenlemelerin önemli bir odak noktası olduğu göz önüne alındığında, McLaren en büyük değişiklikleri MLC38'in zemininde, sidepod kaportasında ve motor kapağında yaptı.

Sidepodlar, bu düzenlemeler kapsamında girişin boyutunu küçültmek ve bunu alt kesimin boyutunu yeniden yapılandırmak ve artırmak için kullanmak suretiyle aerodinamik performans elde etme eğilimini takip ediyor.

Bunun zincirleme etkisi sidepod'un kanat şeklinde değişiklik yapılmasını sağlayarak orta hattaki kesikte karoseri daraltması ve karoserin uzunluğunun ilerisinde daha yüksek belli bir düzenleme yaratmasıdır.

Bu arada, zemin ve kenar kanadında da tamamlayıcı değişiklikler yapılırken, şüphesiz yüzeyin altında görünmeyen değişiklikler de var.

Sidepod'un girişinde yapılan değişikliklere, önceki spesifikasyonla karşılaştırıldığında öne doğru uzatıldığı için girişin üzerindeki orta kanatta yapılan ince değişiklikler eşlik ediyor.

Sidepod karoserinin üst yüzeyindeki su kaydırağı kanalı, ön tarafta daha düz bir profil tercih edildiği için arka rampa bölümünde daha geriye itilmiş.

McLaren MCL38 technical detail

McLaren MCL38 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım motor kapağının raf kısmının şeklini değiştirirken, soğutma cephaneliğine yeni bir panjur paneli çeşidi eklediğinden, aracın arka kısmında da değişiklikler söz konusu.

Bu yeni, daha uzun panjurlar karoserin yan tarafında daha aşağıya doğru çalışıyor ve alt kısımda ısıyı daha arzu edilen bir şekilde reddetmeye yardımcı olmak için oldukça özel bir şekle sahip.

McLaren, otomobilin ön tarafındaki süspansiyon kaplamaları ve fren kanallarında yapılan değişikliklere benzer şekilde, arka tarafta da yukarı yönde üretilen yeni üretimden yararlanmak amacıyla ayarlamalar yaptı.

McLaren MCL38 technical detail

McLaren MCL38 teknik detayları

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Miami'de yeni bir kiriş kanat konfigürasyonu da var, çünkü takım daha fazla verimlilik gerektiren bir pistte sürtünmeyi azaltmak için dış uçta daha fazla boşaltılmış tek bir elemana sahip.

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Matt Somerfield
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