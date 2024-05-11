McLaren, Miami Grand Prix'sinden sonra Piastri için: "Güçlü yönlerinin daha da farkında"

Piastri, Miami'de Norris, Carlos Sainz ve Sergio Perez'i geçerek yarışa Norris'ten daha iyi bir başlangıç yapmıştı.

Piastri, Norris'in MCL38'inde bulunan tüm geliştirmelere sahip olmayan bir McLaren'da bile yarışın başlarında harika bir performans sergiledi ve Charles Leclerc'i geçerek Verstappen'in arkasında ikinciliğe yükseldi.

Ancak yarışın ortasında çıkan güvenlik aracı ve tek pit stopu geciktirme stratejisi sayesinde Norris liderliğe yükseldi ve yarışın yeniden başlayışının ardından yarışı kontrolünde tutarak ilk zaferine imza attı.

Dördüncülük mücadelesinde Sainz, Piastri ile yaşamış olduğu temasın ardından ceza aldı. Bu temas Piastri'yi yeni bir ön kanat takması için pite girmeye zorlayarak Piastri'nin yarışı 13.bitirmesine neden oldu.

Piastri her ne kadar yarışı hayal kırıklığı ile bitirse de, takım patronu Stella onun Norris'e kıyasla daya yavaş bir McLaren ile yarışmasına rağmen sergilediği performanstan dolayı cesaretleneceğini düşünüyor. Imola'da ise Piastri, Norris'in aracıyla aynı özelliklere sahip olacak.

Stella, "Oscar bu hafta sonundan güçlü yönlerinin daha da farkına vararak ayrılıyor."

"Onun zaten tüm araç geliştirmelerini almamasına rağmen tek turda ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz. Oscar'a hakkını teslim edelim. Lando ile aralarındaki sıralama turu farkı, sahip olduğu araçların arasındaki farktan daha küçük."

"Diğer pilotların da belirttiği zorlu koşullara rağmen tek turda gerçekten güzel bir performans ortaya koydu." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stella açıklamalarına, "Yarıştaki performansı yine çok güçlüydü. Lando, Oscar'ın bir Ferrari'yi geçişini görürken 'vay canına, bugün gerçekten iyi durumdayız' gibi güzel şeyler söyledi. Bu, Lando için de bir farkındalık oldu."

"Bu hafta sonundan sağlam bir inançla ayrılıyor ki bu da Japonya ve Çin'e baktıktan sonra geliştirmek istediğimiz bir şeydi. Yani benim için çok güçlü bir konumda." şeklinde devam etti.

Stella, yükseltme paketinde önceliğin Norris'e tanınacağını söylediğinde Piastri'nin buna itiraz etmemesini de övgüyle karşıladı. Bu paket taban ve sidepod iyileştirmeleri içeriyordu.

Stella, "Oscar ne kadar güçlü bir takım oyuncusu olduğunu kanıtladı. Çünkü zemin ve sidepod iyileştirmelerini Lando'ya vereceğiz dediğimde Oscar, kalbinin derinliklerinde pek de mutlu değildi."

"Ancak buna itiraz etmedi ve neden diye sormadı. Gerekçeyi anladı ve çevresindeki herkes gibi destekleyici bir davranış sergiledi." dedi.