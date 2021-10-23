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McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

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McLaren takım patronu Andreas Seidl, motor dayanıklılığı konusunda Mercedes’ten bir açıklama beklediğini söyledi.

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Mercedes, sezonun son bölümlerine gelinirken yaşadığı motor sorunları nedeniyle birçok sürücünün grid cezası almasına neden oldu.

Bu sezon Mercedes motoru kullanıp grid cezası almayan isimler sadece Lance Stroll ve Lando Norris.

Mercedes, kendi fabrika takımında da dayanıklılık sorunları yaşıyor ve Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, önceki yarışlarda ceza almıştı. Ancak Bottas, bu hafta sonu bir kez daha motor değiştirdiği için yine ceza aldı.

McLaren’da Norris henüz ceza almasa da takım patronu Seidl güvende hissetmiyor.

Seidl, “Şu anda her şey mümkün. Şu an motor değişikliği konusunda bir plan yok.”

“Mercedes’in bu konuyu ayrıntılı şekilde incelemesini, bu konuda neler olduğundan bizi haberdar etmelerini isterim.”

“Mercedes’in, yaşadıkları sorunlar konusunda daha ayrıntılı açıklamalar yapmalarının mantıklı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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