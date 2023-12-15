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Formula 1 Abu Dabi GP
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McLaren, Mercedes'ten 2026 için güvence aldıktan sonra devam etme kararı almış

McLaren takım patronu Andrea Stella, 2026 programı hakkında güvence aldıktan sonra Formula 1'in yeni motor düzenlemeleri için güç ünitesi tedarikçisi Mercedes ile yeniden anlaşmanın kolay olduğunu söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada Mercedes ile olan mevcut anlaşmasını 2026'dan 2030'a kadar beş sezon daha uzatacağını duyurdu.

Bu durum, Mercedes'in Williams'a da motor sağladığı dönemde 2026 kural değişikliğinden sonra McLaren'in motor üreticisiyle bağını koruyan ve kayıt yaptıran tek takım olduğu anlamına geliyor.

Stella, sağladığı süreklilik ve Brixworth'teki Mercedes High Performance Powertrains'ten 2026 güç ünitesinin ne kadar iyi ilerlediği konusunda aldığı güvenceler nedeniyle Mercedes'te kalmanın kolay bir karar olduğunu açıkladı.

Stella, "Oldukça açıktı çünkü devam eden işbirliğinden çok memnunuz."

"Takımın bu yıl gelişmesinde de etkili olduklarını söylemeliyim."

"Ancak her şeyden önce, teknik açıdan aldığımız güvence, operasyonel standartlar, 2026 için neyin tehlikede olduğunu kontrol ettiğimizde gördüğümüz şeyin ne kadar sağlam olduğu, bu kararı bizim için oldukça basit hale getirdi."

"Dolayısıyla, ileriye baktığımızda bu düzeyde bir süreklilik ve istikrara sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Takımın 2026 için motor tedariğini sağlaması, gridin ön sıralarına geri dönme çabasının bir sonraki önemli ayağını oluşturuyor." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Stella tarafından yürütülen teknik yapı revizyonunu takiben, bu kış birkaç yüksek profilli işe alımın yanı sıra yeni bir rüzgar tüneli ve Woking altyapısındaki diğer önemli iyileştirmelerle desteklenecek.

Mercedes güç aktarma organlarının McLaren'in 2026 kampanyası için bulmacanın son parçası olup olmadığı sorulduğunda Stella, "Bunun o kadar kolay olduğunu söyleyemem. Bu, sahip olmanız gereken unsurlardan bir tanesi. Bu gerekli bir koşul."

"Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için şaside yapılması gereken oldukça fazla iş var."

"Güç ünitesi açısından önümüzdeki yıllarda rekabetçi olacağımızı düşünüyorum, bu yüzden bu kararı aldık, ancak şasi üzerinde yapılacak çok iş var."

"Bu yıl başardıklarımız önemli ama zaten otomobili birkaç yarıştır geliştirmiyoruz."

"Bazı otomobillerde geliştirme yapıldığını ve rekabet gücümüzün birkaç yarış öncesi kadar iyi olmadığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz rekabetçi bir iş." dedi.

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