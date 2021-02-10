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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor

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McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor
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McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, McLaren'in zirveye bir yıl içerisinde tırmanmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Buna rağmen Seidl, birkaç yıl içerisinde Mercedes'le aralarındaki farkı kapatacaklarından emin.

McLaren, turbo-hibrit döneminin başlangıcında bazı problemler yaşamış ve bir süre bunlarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Ekip, 2020 Takımlar Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayarak geri döndüğünün sinyalini vermiş oldu.

Takım Patronu Seidl, sıralamalarda tekrar zirveyi görmeyi hedeflediklerini söyledi. McLaren'ın güç ünitesi için yeni tedarikçi planının da hedeflenen bu performans seviyesi için bir adım olduğunu belirtti.

Seidl, "Geçen yıl şampiyonada üçüncü sırayı alarak harika bir şeye imza atmamıza rağmen yine de gerçekçi olmamız gerekiyor."

"Bence nerede olduğumuzu tam olarak biliyoruz. Öndeki araçlarla, özellikle de Mercedes aracıyla aramızda hala fark var."

"Bu, bir yılda anında kapatacağımız bir şey değil. Ekip organizasyonu açısından, altyapı anlamında kapatmamız gereken açıklarımız var, hepsini biliyoruz. Yine de bu açığı nasıl kapatacağımıza dair net bir planımız var. Zaman alacaktır... ama takım tarafında doğru şeyleri yaparak bu açığı birkaç yıl içinde kapatabileceğimize inanıyorum." dedi.

McLaren, salgının etkisi altında geçen 2020 sezonu boyunca araçlarını geliştirmeye devam ederek süreklilik sağlayan takımlardan biriydi.

Seidl, geçen yılın araç geliştirme açısından durgun bir yıl olması beklenmesine rağmen çok çalışan ekibini övdü.

Alman takım patronu, 2019 ile karşılaştırıldığında bunun ileri doğru büyük bir adım olduğunu düşündüğünü söyledi ve gülümseyerek, "Bence her şeyden önce, en önemli şey James Key'in liderliğindeki ekibin gayet rekabetçi bir araç ürettiğini söyleyebilmek."

"Ayrıca pandeminin tüm zorluklarına rağmen, ekibin sürekli olarak mühendislik anlamında gelişim sağlamak için üretim amaçlı fabrikaya geri döndüğünü görmek ve bunun sonuçlarını performans olarak almak harika." dedi. 

 

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Editör Zeynep Temel

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