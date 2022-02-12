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McLaren, Mercedes'in ilgisi nedeniyle Norris'le kontrat yenilemiş

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre McLaren, Mercedes'in ilgisi üzerine Lando Norris'le yeni bir kontrat imzalama kararı aldı. Yeni sözleşmede herhangi bir fesih maddesi yer almıyor.

McLaren, Mercedes'in ilgisi nedeniyle Norris'le kontrat yenilemiş
Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Lando Norris, geçtiğimiz günlerde imzalanan yeni kontratla beraber, takımıyla olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı. Bu, Norris'in artık gridde en uzun vadeli anlaşmaya sahip olan pilot olduğu anlamına geliyor.

22 yaşındaki İngiliz pilotun kontratı, 2023 sezonunun ardından sona erecekti ve yeni anlaşmayla genç sürücüyü en az dört yıl daha takımda tutmuş olacaklar. Bazıları neden bu kadar erken bir noktada böyle bir anlaşma yapıldığını merak ediyor.

Takım, Norris'e büyük saygı duyuyor ve kendisini, önümüzdeki yıllarda gridin önüne dönüşle ilgili projelerinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak görüyor.

Fakat Motorsport.com İtalya'nın kaynaklara göre, Norris'in sözleşmesini 2025 sonuna kadar uzatma kararının ardından 2023 sonrasında Mercedes'e geçme ihtimali vardı.

Bu, Hamilton sonrasındaki dönem için geçerli olacaktı ve takım, Norris'in Mercedes'in planlarının bir parçası olabileceğinden endişe duyuyordu.

Oysa yeni anlaşma hem 2025 sonuna kadar devam edecek hem de sözleşmede erken fesih maddesi yer almayacak. Takımlar genellikle böyle kontrat maddelerini basın önünde konuşmazlar ama Andreas Seidl, yeni sözleşmede erken fesih maddesi olmadığını doğruladı.

Max Verstappen'in Red Bull'la yeni sözleşme imzalamayı düşünmesinin ardından McLaren, 2023 sonrasında (Hamilton'ın mevcut kontratının sonunda) Norris'in Mercedes'e gidebileceğinden endişe duydu ve yeni anlaşmayla, bu ihtimali sona erdirmiş oldu.

Norris geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, birkaç takımın kendisiyle görüştüğünü belirtmiş ancak isim vermemişti.

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