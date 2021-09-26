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Formula 1 / Rusya GP Haberler

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl, Rusya GP'nin kuru zeminde gerçekleşmesi halinde Mercedes'in kendilerinden farklı bir ligde olacağını düşünüyor.

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

McLaren pilotu Lando Norris, dün ıslak başlayan ancak kurumaya doğru ilerleyen pistte sürpriz bir pole pozisyonu kazanmıştı. Norris yarışa ilk sıradan başlayacak olsa da, takım patronları onun önde kalabileceği konusunda temkinli açıklamalar yaptılar.

Hafta sonu için beklenen yoğun yağmur, dün geride kaldı. Yarışın kuru zeminde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu açıdan gözler, yarışa Norris, Carlos Sainz ve George Russell'ın arkasından başlayacak olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın üzerinde olacak.

Seidl, "Cuma günkü antrenmanlardan hepimiz, normal pist koşullarında özellikle Mercedes'in farklı bir ligde olduğunu biliyoruz."

"Burası geleneksel olarak onların oldukça güçlü olduğu bir pist. Bunu antrenmanda gösterdiler, bu yüzden özellikle arkadaki Lewis'i tutmak çok zor olacak."

"Ancak aynı zamanda, geçmiş yarışlarda önden başladığınızda harika şeyler yapabilme şansınızın olduğunu gördük. Galibiyete çok fazla odaklanmadan bunu tekrarlamak istiyoruz."

"Bu yarışa, tüm sezon olduğu gibi hazırlanacağız. Yarışları değerlendirme, stratejileri ve pit stopları iyi kullanma açısından güçlü bir takıma sahibiz. İki güçlü pilota sahibiz ve yine bir fırsata sahip olacağız." dedi.

İtalya GP'de Lewis Hamilton'ı arkasında tutmayı başaran Norris, Rusya'da işlerin Monza'daki kadar kolay olmayacağını düşünüyor.

O yarışa ikinci sıradan başlayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, ilk virajı ilk sırada dönerse kazanma açısından iyi bir fırsata sahip olacağını söylemişti.

Norris, cumartesi günü çok az sürüş yapmaları nedeniyle kendilerini ne beklediğinden emin olmadığını söyledi.

Norris, "Burada net bir cevap vermek Monza'ya kıyasla daha zor çünkü cuma günü herkes oldukça farklı şeyler yaptı."

"Bazıları 2. antrenman seansını 3. antrenman gibi kullanırken bazıları normal bir şekilde kullandı. Bu açıdan herkesin performansı, Monza'daki kadar açık değildi."

"Burada daha fazla bilinmeyen var ancak biz ödevimizi yapacağız ve her şeyi değerlendirip neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Belirsizliklere rağmen Norris, yarış içerisinde ihtiyaç olması halinde Hamilton'la mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

Norris, "Daniel çok daha pozitifti ve kendisinden emindi. Piste çıkıp galibiyet alacağını söyledi ve bunu yaptı. Belki ben de yaklaşımımı biraz değiştirmeliyim."

"Normalde pek umutlu olmam. Ardından her şey pozitife dönerse, daha iyi olur. Pozitif düşünüp negatif sonuç almaktansa bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan elimden geleni yapıp savaşacağım."

"Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Ortada bir fırsat var ancak Mercedes hâlâ tüm sezon olduğu kadar hızlı. Burası tüm sezon içerisinde onların en iyi olduğu pistlerden birisi. Bu açıdan iyi bir mücadele olacak. Ancak bu mücadeleye hazırım." dedi.

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