McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

Woking merkezli takım, MCL60'ı sezon başında orta sıralarda yer alan bir araçtan düzenli olarak podyum mücadelesi veren bir araca dönüştürerek bu sezon büyük bir etki yarattı.

Ancak mevcut formuna rağmen McLaren takım patronu Andrea Stella, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aracın aerodinamiği ile yapmak istediklerinin yarısını henüz başaramadıklarını söyledi.

Bu da 2024'te büyük bir sıçrama yapması için bir alanları olduğu anlamına geliyor. Ayrıca yeni araç, Woking'deki yeni son teknoloji rüzgar tünelinde özel olarak üretilen ilk araç olacak.

McLaren şu anda Red Bull'un ana tehdidi gibi görünse de Stella, takımın kaydettiği ilerlemelerin gelecek yıl kesinlikle daha iyi sonuçları garanti edeceğini düşünmüyor.

Stella, özellikle birçok kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in planladığı köklü bir yeniden tasarımın ardından W15 ile geri dönme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

McLaren'in 2024'teki beklentileri sorulduğunda Stella, şunları söyledi: "Şu anda gelecek yılın aracında gördüğümüz gelişme bizi cesaretlendiriyor."

"Ancak aynı zamanda, bunun herkes için aynı olduğunu düşünüyorum çünkü şu anda bazı konseptler padokta ciddi anlamda netleşmeye başladı."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images