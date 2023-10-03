McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

Woking merkezli takım, MCL60'ı sezon başında orta sıralarda yer alan bir araçtan düzenli olarak podyum mücadelesi veren bir araca dönüştürerek bu sezon büyük bir etki yarattı.

Ancak mevcut formuna rağmen McLaren takım patronu Andrea Stella, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aracın aerodinamiği ile yapmak istediklerinin yarısını henüz başaramadıklarını söyledi.

Bu da 2024'te büyük bir sıçrama yapması için bir alanları olduğu anlamına geliyor. Ayrıca yeni araç, Woking'deki yeni son teknoloji rüzgar tünelinde özel olarak üretilen ilk araç olacak.

McLaren şu anda Red Bull'un ana tehdidi gibi görünse de Stella, takımın kaydettiği ilerlemelerin gelecek yıl kesinlikle daha iyi sonuçları garanti edeceğini düşünmüyor.

Stella, özellikle birçok kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in planladığı köklü bir yeniden tasarımın ardından W15 ile geri dönme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

McLaren'in 2024'teki beklentileri sorulduğunda Stella, şunları söyledi: "Şu anda gelecek yılın aracında gördüğümüz gelişme bizi cesaretlendiriyor."

"Ancak aynı zamanda, bunun herkes için aynı olduğunu düşünüyorum çünkü şu anda bazı konseptler padokta ciddi anlamda netleşmeye başladı."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Diğer takımlardan daha hızlı gelişip gelişmediğimizi bilmiyoruz, özellikle de Red Bull'dan."

"Mercedes'i de unutmamamız gerek çünkü bence ne üzerinde çalışmaları gerektiğini anladılar. Bu yüzden oldukça güçlü bir şekilde geri dönebileceklerini düşünüyorum."

"Bu yıl göreceğimiz sıralamanın gelecek yıl için de geçerli olacağı kesin değil. Bence her şey değişebilir."

Stella, gelecek yıl işlerin nasıl şekilleneceği konusunda dikkatli olmakla birlikte, bu yılki ilerlemenin beklenenden daha iyi olduğunu kabul ediyor - ancak sonuçta hedefleri aşmak onun için çok az şey ifade ediyor.

Stella, "Ben sürece odaklanmış durumdayım."

"Hedefleriniz olabilir ve sonuç açısından bunların size ne kadar uzakta olduğunu kestirebilirsiniz."

"Ama buna karşı çalışmazsınız. Sadece gelişimde sürdürülebilecek en iyi ve makul hızda çalışırsınız. Sonra nereye varacağınızı görürsünüz."

"Daha hızlı giderseniz, acele etmeye, kestirmeden gitmeye çalışabilir ve kendinizi işe yaramaz geliştirmeler getirirken bulabilirsiniz çünkü yeterince metodik davranmamışsınızdır."

"Sezona baktığımızda, bu en iyi beklentiyi gerçekten kontrol etmek istersek; en iyimser tahminlerde bile olmamız gereken yerin biraz ilerisinde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.