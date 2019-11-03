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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

McLaren, Meksika’daki gibi yavaşlamayı beklemiyor

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McLaren, Meksika’daki gibi yavaşlamayı beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
3 Kas 2019 11:05

McLaren F1 takımı, Meksika GP hafta sonunda yarışta gerilemesinin ardından Amerika’da benzer bir gerileme olmasını beklemediğini, Meksika’daki sorunun kırılan aerodinamik parçalardan kaynaklandığını söyledi.

McLaren, Meksika’da ilk pit stoplara kadar yarışı çok iyi götürse de ilk pit stoplardan sonra tam manasıyla dağılmıştı.

İlk olarak Lando Norris, tekerleğinin doğru dürüst takılmaması nedeniyle pit yolunun sonunda durdu ve mekanikerler tarafından geri itilerek lastiğinin yeniden takılmasıyla devam etti ancak tabii ki o esnada çok ciddi zaman kaybedildi.

Sonrasında ise pit stopta sert lastiğe geçiş yapan Carlos Sainz’ın performansı tamamen söndü ve McLaren yarıştan puansız ayrıldı.

İlk başta yaşanan sorunların ayarlardan kaynaklandığından şüphe ediliyordu ancak yapılan analizin ardından sorunun araçtaki bazı parçalardan kaynaklandığı anlaşıldı.

Motorsport.com’a konuşan takım patronu Andreas Seidl, “Verilerde ilk stintte aero kaybı olduğunu gördük. Bazı parçaların aşınmasına bağlı bir durumdu. Sonrasında pist üstünde performans kaybı yaşadık.”

“Sert lastiklere geçince performans kaybını lastikleri daha fazla kullanarak telafi etmeye çalıştık ancak bu durumu daha da kötüye götürdü.”

“Yarıştan sonra her şeyi detaylı bir şekilde analiz ettiğimizde, sorunları doğrulamamız ve düzeltmemiz önemliydi.”

“Şu ana kadar her şey daha iyi göründü. Bir sorun görünmüyor. O sorunları burada geride bıraktığımızdan eminiz.” dedi.

Sıralamalarda 7. olarak orta grupta yine pole pozisyonunu kazanan Carlos Sainz da takım patronunun görüşünü destekledi ve yaşananların tek seferlik olduğunu dile getirdi.

Sainz, “Meksika’daki sorunların tek seferlik olduğuna inanıyoruz. 5. turdan itibaren aracımın aerodinamik performansında sorunlar görmeye başlamıştık. Burada daha iyi olmayı umuyoruz.”

“Yarış performansı açısından Renault ve Toro Rosso’lar zorlayacak ancak Meksika’daki kadar kötü olmamayı umuyoruz.” dedi.

Ancak Sainz, Pazar günü rüzgar yönünde olacak farkın kendilerini olumsuz etkilemesinden endişelendiğini kabul etti.

Sainz, “Cuma ile cumartesi arasında pist koşullarında bazı değişiklikler oldu ve bu bizim aracımıza yardımcı oldu.”

“Cuma günü orta grupta lider olmakta zorlanıyorduk ancak cumartesi günü farklı koşullarda aracımız bizim girdilerimize çok daha iyi tepki verdi.”

“Ayarlarda büyük değişiklik yapmadık, bu yüzden bunun pist koşullarıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Araçta hemen farklılık hissettik, cumartesi günkü şartlar bizim için daha iyiydi ve orta grupta biraz farkla lider olmamızı sağladı.”

“Ancak yarıştaki koşullar daha çok Cuma gününe benzeyecek gibi, bu yüzden korkarım bizim için zorlu bir gün olabilir.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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