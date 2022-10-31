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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

McLaren, Meksika'da 2022'nin en hızlı pit stopuna imza attı

Bu yıl pit stop anlamında en hızlı takımlardan biri olan McLaren, Mexico City'de rekor kırdı.

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McLaren, Meksika'da 2022'nin en hızlı pit stopuna imza attı
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Mexico City'deki yarışın en hızlı pit stopu McLaren mekanikerlerinden geldi ve Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 1.98 saniyede değiştirdiler.

Bu, 2022 yılında ilk kez 2 saniyenin altında pit stop yapıldığı anlamına geliyor ve sezonun rekoru olma özelliği taşıyor.

Takımlar yarış boyunca toplamda 23 pit stop yaptı. En uzunu Pierre Gasly'nin 40. turda, 5 saniye zaman cezasını çektiği pit stoptu.

Mexico City'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren D. Ricciardo 1.98 44 25
2. McLaren L. Norris 2.29 31 18
3. Ferrari C. Leclerc 2.34 28 15
4 Alpine E. Ocon 2.35 33 12
5. Williams A. Elbon 2.52 38 10
6 Red Bull M. Verstappen 2.58 25 8
7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.60 29 6
8 Aston Martin S. Vettel 2.74 38 4
9. Mercedes G. Russell 2.77 34 2
10. Aston Martin L. Stroll 2.98 40 1
11 Alpine F. Alonso 3.03 40 -
12. Aston Martin L. Stroll 3.15 17 -
13. Mercedes G. Russell 3.23 69 -
14. Mercedes L.Hamilton 3.33 29 -
15. Haas K. Magnussen 3.36 38 -
16. Haas M. Schumacher 3.41 24 -
17. Ferrari C. Sainz 3.53 29 -
18 Alfa Romeo V. Bottas 3.54 39 -
19. Williams N. Latifi 3.59 23 -
20. Williams N. Latifi 3.94 52 -
21 Alfa Romeo G. Zhou 4.51 45 -
22. Red Bull S. Perez 5.03 23 -
23. AlphaTauri P. Gasly 9,39 40 -

 

İlk 20 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 501 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.

McLaren 384 puanla ikinci, Ferrari ise 227 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 Red Bull 501
2. McLaren 384
3. Ferrari 227
4. AlphaTauri 214
5. Alpine 202
6. Aston Martin 195
7. Williams 153
8. Mercedes 107
9. Alfa Romeo 23
10. Haas 14

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. McLaren D. Ricciardo Mexico City 1.98
2. Red Bull S. Perez Hollanda 2.09
3. Red Bull S. Perez İtalya 2.10
4. Red Bull S. Perez Amerika Birleşik Devletleri 2.13
5. AlphaTauri Y. Tsunoda Amerika Birleşik Devletleri 2.14
6. Red Bull S. Perez İtalya 2.17
7. Red Bull S. Perez Macaristan 2.19
8. Ferrari C. Leclerc İtalya 2.21
9. Alpine F. Alonso Belçika 2.22
10. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23
 
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