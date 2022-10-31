McLaren, Meksika'da 2022'nin en hızlı pit stopuna imza attı
Bu yıl pit stop anlamında en hızlı takımlardan biri olan McLaren, Mexico City'de rekor kırdı.
Mexico City'deki yarışın en hızlı pit stopu McLaren mekanikerlerinden geldi ve Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 1.98 saniyede değiştirdiler.
Bu, 2022 yılında ilk kez 2 saniyenin altında pit stop yapıldığı anlamına geliyor ve sezonun rekoru olma özelliği taşıyor.
Takımlar yarış boyunca toplamda 23 pit stop yaptı. En uzunu Pierre Gasly'nin 40. turda, 5 saniye zaman cezasını çektiği pit stoptu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|D. Ricciardo
|1.98
|44
|25
|2. McLaren
|L. Norris
|2.29
|31
|18
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|2.34
|28
|15
|4 Alpine
|E. Ocon
|2.35
|33
|12
|5. Williams
|A. Elbon
|2.52
|38
|10
|6 Red Bull
|M. Verstappen
|2.58
|25
|8
|7. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.60
|29
|6
|8 Aston Martin
|S. Vettel
|2.74
|38
|4
|9. Mercedes
|G. Russell
|2.77
|34
|2
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2.98
|40
|1
|11 Alpine
|F. Alonso
|3.03
|40
|-
|12. Aston Martin
|L. Stroll
|3.15
|17
|-
|13. Mercedes
|G. Russell
|3.23
|69
|-
|14. Mercedes
|L.Hamilton
|3.33
|29
|-
|15. Haas
|K. Magnussen
|3.36
|38
|-
|16. Haas
|M. Schumacher
|3.41
|24
|-
|17. Ferrari
|C. Sainz
|3.53
|29
|-
|18 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.54
|39
|-
|19. Williams
|N. Latifi
|3.59
|23
|-
|20. Williams
|N. Latifi
|3.94
|52
|-
|21 Alfa Romeo
|G. Zhou
|4.51
|45
|-
|22. Red Bull
|S. Perez
|5.03
|23
|-
|23. AlphaTauri
|P. Gasly
|9,39
|40
|-
İlk 20 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 501 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.
McLaren 384 puanla ikinci, Ferrari ise 227 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|501
|2. McLaren
|384
|3. Ferrari
|227
|4. AlphaTauri
|214
|5. Alpine
|202
|6. Aston Martin
|195
|7. Williams
|153
|8. Mercedes
|107
|9. Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|D. Ricciardo
|Mexico City
|1.98
|2. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|3. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|4. Red Bull
|S. Perez
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.13
|5. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.14
|6. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
|7. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|İtalya
|2.21
|9. Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
Alonso, son bölümde beş silindirle yarışmış
F1 takımları, kış arasında iki hafta zorunlu tatil önerisini tartışıyor
Son Haberler
Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.
Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”
Dokuz yarıştır ilk 10’da finiş göremeyen Mick Schumacher, Meksika Grand Prix’sindeki hayal kırıklığının geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor.
Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"
George Russell, son haftalarda yaşadıkları nedeniyle startta temkinli davrandığını ve bu nedenle podyumdan olduğunu düşünüyor.
Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi
Lewis Hamilton, sık sık övgüde bulunduğunu söylediği Fernando Alonso'nun yorumlarına şaşırmış.