McLaren MCL60'ın dönüşümünü sağlayan 4 konsept değişikliği

McLaren, Formula 1'in sezon öncesi testinden önce MCL60'ı tanıttığında, yarattığı araçla ilgili oldukça karamsar bir değerlendirme yapmıştı.

Takım patronu Andrea Stella, ekibin "lansman aracından tamamen memnun olmadığını" çünkü paketi bir araya getirirken bazı temel tasarım fikirlerini gözden kaçırdığını bildiğini açıkça belirtti.

Stella, "Gelişimde biraz geç fark ettiğimiz bazı alanlar var, bazı gerçekten güçlü yönler." demişti.

Bu yönler, geçtiğimiz hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde çifte podyum elde eden takım için etkileyici bir diriliş olan süreç boyunca ortaya çıktı.

Suzuka'daki yarış öncesinde ve Singapur'daki büyük güncellemenin ardından Stella, tasarım değişikliğinin temel alanlarının neler olduğuna dair bazı büyüleyici bilgiler sundu.

İşte açıkladıklarının bir özeti.

Dışa doğru açılan ön kanat

McLaren MCL60 Ön Kanat geliştirme Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, mümkün olduğunca fazla dış kanat etkisi sağlayan bir ön kanat tasarımı arayışında diğer takımlara katıldı. Bu, kanatçıklar ve kenar plakası arasındaki boşlukların daha iyi yönetilmesinin yanı sıra her bir aerofoilin açıklık boyunca şekillendirilmesiyle elde edildi.

Stella'nın açıkladığı gibi, mevcut araçlar önceki nesil kadar dış yönlü hava akımı üretemiyor, ancak yine de elinizden geleni yapmak son derece değerli.

Stella, "Bu nesil otomobiller doğası gereği önceki nesil otomobillere kıyasla dış yıkamayı büyük ölçüde azaltmış olsa bile, ekiplerin hepsi bu hedefi takip etmeye çalışıyor. Para harcadığınız her küçük parça, özellikle orta/düşük hızlı virajlarda size daha iyi özellikler kazandırıyor." dedi.

Su kaydıraklı daha geniş sidepodlar

McLaren MCL60 Sidepod geliştirme Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren 2022'de sidepod tasarımında Red Bull tarzı aşağı eğim çözümüne zaten geçmiş olsa da, bu yıl işleri büyük ölçüde daha ileriye taşıdı.

Aracın bu alanında izlediği iki genel konsept var: sidepodları büyük bir alttan kesikile mümkün olduğunca geniş yapmak ve ardından su kaydırağı olarak bilinen şeyi en üst düzeye çıkarmak.

Stella, "Ne kadar geniş olduğu çok dikkat çekici. Hava akışına enerji vermek için net bir yol yaratmaya çalışıyoruz." diyor.

Burada iki amaç var: geniş sidepodlar ve agresif alt kesik, daha fazla yere basma kuvveti için zeminle etkileşime girmeye yardımcı olurken, su kaydırakları difüzörün daha iyi çalışması için havanın kanalize edilmesine yardımcı oluyor.

"Bu yapılması en basit şey değil" diyor Stella.

McLaren, bu alandaki agresif üstyapıyı mümkün kılmaya yardımcı olmak için Avusturya GP güncellemesinin bir parçası olarak sidepodların iç soğutma düzenlemelerini (radyatör ve borular dahil) değiştirdi.

Zemin kenar kanadının dönüşü

McLaren MCL60 zemin geliştirme Fotoğraf: Giorgio Piola

Zemin etkili araçlarda başarının anahtarı zeminin tasarımıdır çünkü doğru yapıldığında çok fazla yere basma kuvveti sağlar.

Takımların bu konuda çok ketum davrandıkları bir alan var ve bu hiç de şaşırtıcı değil çünkü bu konuda çok çalışmak gerekiyor.

Stella'nın dediği gibi: "Aracın altındaki detaylı çalışma, şimdiye kadar gördüğüm en sofistike ve mühendislik açısından büyüleyici şeylerden biri."

Singapur GP'sindeki zemin performansını daha da geliştirmek için McLaren, 2022'nin başında denediği ve daha sonra vazgeçtiği kenar kanadı yeniden tanıttı.

Stella, "Bu biraz döngüyü kapatıyor çünkü 2022'de shakedown aracımızda bu tür bir kanat vardı ve o, bazı rakipler tarafından benimsendi. Daha sonra bunu bir süreliğine kaldırmamız gerektiğini fark ettik, bu yüzden aracın altında bir paten vardı."

"Daha sonra diğer bazı araçların sezonun başında pateni kaldırdığını gördük ve biz de değiştik. Aracın bu bölgesi çok fazla performans sağlıyor." dedi.

FIA tarafından 2023 için yapılan düzenleme değişiklikleri, takımların zemin tasarımlarının çeşitli yönlerini nasıl ele aldıklarını yeniden düşünmelerini gerektirdi; bunlardan biri de kenar kanat ve 2022 boyunca bunun bir parçası olarak geliştirdikleri 'buz pateni' çözümüydü.

Yeni düzenlemelerin bir sonucu olarak, paten çözümlerinin faydası ile uzatılmış kenar kanadı kullanımı arasında bir denge yaratmış gibi görünen sürüş yüksekliği de dahil olmak üzere diğer parametrelerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekti.

Zeminin performansının iyileştirilmesi genellikle diğer alanlarda da ince ayarlar yapılmasını gerektirebilir. McLaren Singapur GP'sinde arka ayak bağlantısı örtüsü ve fren kanalı kanatçıklarında da değişiklikler yaptı çünkü bu alana biraz hava akışı enerjisi enjekte etmesi gerekiyordu.

Stella'nın dediği gibi: "Burada biraz çalışmamız gerekti çünkü akış boyası (flow-vis) pek mutlu değildi. Yorgundu, bu yüzden buradaki parçalarla profili değiştirmemiz gerekiyordu."

Kiriş kanadı verimliliği

Red Bull'un rakipleri RB19'un DRS'sinin arka kanat ana kanadı ile kiriş kanadı arasındaki sürtünme dengesi nedeniyle bu kadar etkili olduğunu fark etmişken, McLaren de bu yolu izledi.

Belçika Grand Prix'sinden itibaren McLaren, DRS'nin etkisini artırmaya yardımcı olacağı umuduyla kiriş kanadının sürtünmesini azaltmaya başladı.

Stella, "Kiriş kanatlarının doğru düzenlemelerini oluşturmak için çalışıyoruz, böylece üst kanadın boyutunu çok fazla küçültmek zorunda kalmadan doğru sürtünme seviyesini elde edebiliriz."

"Buradaki [Japonya'daki] kiriş kanat, sezon başında sahip olduğumuz bazı kiriş kanatlara kıyasla nispeten yüksüz." dedi.

McLaren'deki konsept değişiklikleri büyüleyici ve rakiplerine kendilerinin de bir değişiklik yapabileceklerine dair umut veriyor.

Ancak belki de en ilginci, mevcut nesil otomobillerin tasarım yeniliği için çok fazla alan sunmadığına dair endişeler olsa da, bu korkunun ortadan kalktığı açık.

Bireysel fikirler için bu kadar çok alan olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Stella şunları söyledi: "Sanırım herkes bu nesil otomobillerde ne kadar çok geliştirme yapılabildiğine şaşırdı. Ancak bunun devam etmesini bekliyorum."