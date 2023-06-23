McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın Avusturya ve Macaristan arasında MCL60'ı aerodinamik anlamda tamamen değiştireceğini söyledi.
McLaren, zor bir başlangıç yapmasına rağmen MCL60'ı geliştirmek adına yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Yakın gelecekte bu güncellemelerin gelmesi bekleniyor.
Andrea Stella önderliğindeki İngiliz ekip, Avusturya, Büyük Britanya ve Macaristan'daki üçlü yarışta, son aylarda tasarlanan güncelleme paketinden faydalanacak. Bu güncellemeler aynı anda değil, aşamalı olarak uygulanacak.
İlk yeni parçalar Red Bull Ring'de araca takılacak fakat Silverstone ve Budapeşte'ye de yeni parçalar gelecek.
McLaren takım patronu Andrea Stella, "Yeni paketin büyük bir kısmı önümüzdeki yarışlarda ortaya çıkacak."
"Avusturya, Büyük Britanya ve Macaristan arasında araçta büyük bir değişim olacak" dedi.
İtalyan mühendis, aracın tanıtıldığı günden itibaren temel kusurlarını vurguladı ve sezona zor bir başlangıç yapılacağını öngördü. MCL60 için çeşitli yenilikler planlanıyor: Aerodinamik konseptte önemli oranda değişecek ve araç tamamen farklı görünecek.
"Sezon başında aracın sıfırdan yeniden tasarlanması gerektiğini fark ettik, bu yüzden bu yeniden tasarım süreci gerçekten ilginçti. Hemen hemen tüm aerodinamik parçaların değişeceğini söyleyebilirim, bu yüzden güncellemeler birkaç yarışa yayılacak. Son derece dikkat çekici bir dönem olacak."
"Ayrıca dış aksamın altındaki bazı parçaları da yeniden tasarlamak zorunda kaldık. Bu güncellemeleri yapabilecek duruma gelmek de vakit aldı. Neredeyse tüm aracın güncellendiğini söyleyebilirim."
McLaren'in güncelleme paketinden beklentileri çok yüksek. Ancak nihai potansiyeli Macaristan'dan itibaren değerlendirmek mümkün olacak. Bundan önce - yani Avusturya ve Silverstone'da - kullanılan parçalar sadece birkaç ondalık getirecek.
"Bu yeni güncelleme paketine güveniyorum. Ancak bunu uygulayacağımız üç yarışta, güncellemeler birkaç ondalık getirmeli."
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