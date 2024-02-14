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McLaren, MCL38'i ilk kez piste çıkardı

MCL38, bu sabah tanıtıldıktan sonra çekim günü etkinliği için ilk kez piste çıktı.

Editör Burak Yasul
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McLaren MCL38

McLaren bu sabah yeni aracı MCL38'i sakin bir lansmanla tanıttı. Bu tanıtımın ardından MCL38'in piste çıkmasıyla McLaren yeni sezona resmi açılışı yapmış oldu.

MCL38 bir çekim günü etkinliği ile beraber bir çok İngiliz takımının tercih ettiği üzere Silverstone'da ilk kez piste çıktı.

Woking merkezli takımın yeni aracının direksiyonuna geçen ilk isim Lando Norris oldu. Norris, sabah saatlerinde ilk kilometlerini yaptığı sırada pist yağmur sebebiyle oldukça ıslaktı.

Takımın diğer pilotu olan Avustralyalı Oscar Piastri ise günün ilerleyen saatlerinde piste çıkacak.

Sabah saatlerinde yapılan lansmanın ardından konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, MCL38'i piste görmenin harika bir his olduğunu ve Bahreyn'i merakla beklediklerini söylemişti.

 

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