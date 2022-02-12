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Formula 1 Haberler

McLaren, MCL36'yı ilk kez Barselona'daki testten hemen önce piste çıkaracak

McLaren, yeni MCL36'yı bu ayın sonlarına doğru gerçekleştirilecek Barselona testlerinden hemen önce piste çıkaracak.

McLaren, MCL36'yı ilk kez Barselona'daki testten hemen önce piste çıkaracak
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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McLaren, cuma günü Woking'de gerçekleştirilen lansmanla beraber yepyeni bir renk düzenine sahip olan 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldırdı. Araç temelde papaya rengine sahip ve son yıllarda kullanılan mavi rengin daha açık bir tonu tercih edilmiş.

McLaren, Aston Martin'den sonra yeni aracına dair sadece birkaç görsel yayınlayan Haas ve 2022 renk düzenini tanıtmak için gösteri aracını kullanan Red Bull'un aksine, gerçek 2022 Formula 1 aracını tanıtan ikinci takım oldu.

Aston Martin, bir adım ileri giderek perşembe günkü lansmandan bir gün sonra AMR22'yi Silverstone'da piste çıkardı ve başarılı bir çekim günü gerçekleştirdi.

Takımlar geleneksel şekilde, her sezon öncesinde iki çekim hakkından ilkini yeni araçlarıyla ilk sürüşü yapmaya ayırıyorlar ve böylelikle aracın işleyişini kontrol ediyorlar.

McLaren, geçen yıl lansmandan hemen sonra piste çıkan takımlardan birisiydi.

Fakat Motorsport.com'a konuşan takım patronu Andreas Seidl, bu yıl ilk sürüşü biraz daha geç yapacaklarını ve Barselona testinin hemen öncesinde bir çekim günü planladıklarını belirtti.

Seidl, "Muhtemelen diğer tüm takımlarla benzer durumdayız. Barselona'daki resmi testin başlamasına çok yakın bir zaman diliminde bir çekim günü yapmayı planlıyoruz."

"Planımız tam olarak bu. Fakat gelecek hafta buna hazır olmadan önce tamamlamamız gereken çok sayıda iş var."

"Yine de Piers [Thynne], James [Key] ve Andrea [Stella] önderliğindeki çalışanlarımızın ortaya koyduğu harika çaba ile hazır olacağımıza kesinlikle eminim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: McLaren

Çekim günleri daha önce de belirtildiği üzere sadece 100 kilometre ile sınırlı. Bundan ötürü Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in MCL36 ile ilk gerçek test için 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak Barselona testini beklemesi gerekecek.

McLaren teknik direktörü James Kes, lansmanda "gerçek aracı sunmalarından dolayı gurur duyduklarını" fakat Barselona'ya götürecekleri araca kıyasla bazı parçaları gizlediklerini söyledi.

Key, "Tabii ki henüz göstermediğimiz bazı hassas noktalar var ama en azından gerçek bir araç gösterdiğimiz için gururluyum. Aracı ilk kez çalıştırdığımızda hepsi görülecek."

"Gelişim planı hakkında konuşursak, bu yeni araçlar gerçekten çok hızlı şekilde gelişiyorlar ve elbette erkenden bazı adımlar atacağız çünkü bu noktada hâlâ öğrenme sürecindeyiz."

"Takımlar çok hızlı gelişiyorlar ve herkes, aracını mümkün olan en kısa sürede 'bir sonraki seviyeye' çıkarmaya çalışıyor. Bu yüzden Bahreyn'e güncellemelerle gideceğiz ve sonrasındaki zaman dilimi için düşündüğümüz güncellemeleri de zaten planlamaya başladık."

"Sonuç olarak aracımız değişecek ama eminim tüm araçlar değişecek." dedi.

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