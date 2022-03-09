Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor Sonraki / AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
Formula 1 Haberler

McLaren, MCL36'yı Bahreyn'de güncellenmiş renk düzeniyle piste çıkardı

McLaren, beklendiği üzere bugün MCL36'yı piste çıkardı ve yeni araçla ikinci çekim gününü gerçekleştirdi.

McLaren, MCL36'yı Bahreyn'de güncellenmiş renk düzeniyle piste çıkardı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Takımların yıl boyunca iki reklam çekimi yapma hakkı var ve McLaren, bunlardan ilkini ilk testten hemen önce Barselona'da kullanmıştı.

İngiliz ekip, çarşamba günü için Bahreyn pistini kiralamıştı ve beklendiği üzere sabah saatlerinde MCL36'yı piste çıkardılar.

Takım tarafından yayınlanan fotoğrafta Daniel Ricciardo'nun araçta olduğu ve renk düzeninde ufak bir değişiklik yapıldığı görülüyor.

 

Ayrıca aracın taban kısmında da bazı farklılıklar var. 

100 kilometre sürecek bu sürüşte, Lando Norris'in de piste çıkması planlanıyor. McLaren böylelikle iki çekim hakkını da sezon başlamadan kullanmış olacak.

Ayrıca bugün için pisti kiralayan bir başka takım Aston Martin oldu. İngiliz ekip, yeni aracını öğleden sonra piste çıkaracak ve onlar da bu yılki son çekim gününü gerçekleştirmiş olacak.

paylaşım
yorumlar
Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor
Önceki haber

Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor
Sonraki haber

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Diğer takımlar, Alpine'e göre yeni sezona daha iyi hazırlandı"
Formula 1

Alonso: "Diğer takımlar, Alpine'e göre yeni sezona daha iyi hazırlandı"

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
Formula 1

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!
Formula 1

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!

Son Haberler

Alonso: "Diğer takımlar, Alpine'e göre yeni sezona daha iyi hazırlandı"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Diğer takımlar, Alpine'e göre yeni sezona daha iyi hazırlandı"

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı

McLaren, MCL36'yı Bahreyn'de güncellenmiş renk düzeniyle piste çıkardı
Formula 1 Formula 1

McLaren, MCL36'yı Bahreyn'de güncellenmiş renk düzeniyle piste çıkardı

Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.