McLaren, MCL36'yı Bahreyn'de güncellenmiş renk düzeniyle piste çıkardı

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Takımların yıl boyunca iki reklam çekimi yapma hakkı var ve McLaren, bunlardan ilkini ilk testten hemen önce Barselona'da kullanmıştı.

İngiliz ekip, çarşamba günü için Bahreyn pistini kiralamıştı ve beklendiği üzere sabah saatlerinde MCL36'yı piste çıkardılar.

Takım tarafından yayınlanan fotoğrafta Daniel Ricciardo'nun araçta olduğu ve renk düzeninde ufak bir değişiklik yapıldığı görülüyor.

Ayrıca aracın taban kısmında da bazı farklılıklar var.

100 kilometre sürecek bu sürüşte, Lando Norris'in de piste çıkması planlanıyor. McLaren böylelikle iki çekim hakkını da sezon başlamadan kullanmış olacak.

Ayrıca bugün için pisti kiralayan bir başka takım Aston Martin oldu. İngiliz ekip, yeni aracını öğleden sonra piste çıkaracak ve onlar da bu yılki son çekim gününü gerçekleştirmiş olacak.