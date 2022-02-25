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McLaren, MCL36'nın dayanıklılık seviyesinden memnun

McLaren'dan Daniel Ricciardo ve Andrea Stella, şimdiye kadar sahip oldukları dayanıklılık seviyesini övdü.

McLaren, MCL36'nın dayanıklılık seviyesinden memnun
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Perşembe günü yeni MCL36 aracının direksiyonuna geçen isim Daniel Ricciardo'ydu ve gün boyunca 126 tur attı.

Günü C4 lastikle attığı turla üçüncü kapatan Ricciardo, testin kendisi için iyi geçtiğini belirtti.

Ricciardo, "Pek çok açıdan iyi bir gün oldu."

"Tüm takım çalışanlarının sıkı çalışması sayesinde mükemmel bir dayanıklılık seviyesine sahibiz."

"Onlara çok teşekkürler. Fabrikada hemen sorunsuz şekilde çalışan yeni bir araç hazırladılar, bu açıdan onlara minnettarız."

"İki günün her ikisinde de 100'den fazla tur attık. Bu da bana ve Lando'ya aracı inceleme ve zorlamaya başlama fırsatı verdi, ki bu durum beni mutlu ediyor."

"Aracın güçlü yönleri var fakat üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken birkaç alan daha var."

Yarış direktörü Andrea Stella da dayanıklılığı övdü.

"Barselona'daki testlerin ikinci test günü oldukça verimli geçti. Daniel ile dayanıklılık konusunda herhangi bir sorun yaşamadan pek çok tur attık."

"Lastiklerin davranışı, ayarlar ve aerodinamik verimlilik hakkında pek çok bilgi toplayarak, bir dizi testi tamamlamayı başardık."

"Takım, piste her çıktığında araç hakkında çok şey öğreniyor."

"Tüm bunlar MCL36'yı önümüzdeki sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlarken bize yardımcı olacak."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Alessio Morgese

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