McLaren, MCL36'da yine papaya turuncusu ve maviyi mi kullanacak?

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McLaren son yıllarda renk düzenini tamamen değişti ve papaya turuncusu ile maviden oluşan farklı bir tasarıma geçti.

2022'de yeni bir döneme girilecek ve İngiliz ekibin aynı renklere sadık kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Fakat iddiaya göre İngiliz ekip, yeni sezonda da papaya turuncusu ve maviden oluşan özel bir tasarım kullanacak.

İddiaya göre Zak Brown, Oxford Union'da gerçekleştirilen bir röportajda yeni aracın mavi ve papaya turuncusu renklerini taşıyacağını doğruladı.

Fakat tasarımda değişikliğe gidilecek ve renk düzeni güncellenirken, eskisine oranla daha canlı bir tasarım kullanılacak.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir fotoğraf sızmış ve görüntülerdeki lego aracının, McLaren'ın 2022 aracının renk düzenini taşıdığı öne sürülmüştü.

Ancak söz konusu röportajda Brown, bunun geçen yılki tasarıma ait olduğunu belirtti.