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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

McLaren, MCL35M'in yarış temposuna güveniyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, sıralama turlarında Ferrari'nin gerisinde kaldıkları için üzgün olduğunu söylese de, MCL35M'in yarış temposuna güvendiklerini ekledi.

McLaren, MCL35M'in yarış temposuna güveniyor

McLaren, Türkiye'nin ardından Amerika GP sıralama turlarında da Ferrari'nin gerisinde kaldı ve şampiyona üçüncülüğü için verilen savaşta, rakibinin gerisinde kalma ihtimaliyle karşı karşıya.

Yine de iki ekip arasındaki farklar çok az ve bu yüzden yarışta iki ekip arasında keyifli bir mücadele yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

McLaren patronu Seidl, cumartesi günkü sonuçlardan memnun olmasa da, bunu yarışta telafi edebileceklerini düşünüyor.

Seidl, "Sıralama turlarında yeterince iyi performans göstermediğimizi itiraf etmeliyim, çünkü her iki Ferrari aracı da bizden önde başlıyor. Ferrari bizden daha iyi bir iş çıkardı."

"Aracımızın yarış temposunda iyi bir performansa sahip olacağına inanıyoruz. Daniel ve Lando, Ferrari araçlarından en az birinin önüne geçmeye çalışacaklar. Eğer her ikisini de geçebilirlerse o zaman elbette daha iyi olur. Yumuşak lastiklerle başlayan Carlos Sainz'ın neler yapacağını görmek ilginç olacak, muhtemelen bu bize şimdiden bazı şanslar veriyor."

"Ek olarak, arkamızdan başlayan Valtteri Bottas'ı geride tutup tutamayacağımızı da merak ediyoruz. Kolay olmayacağı görebiliyoruz çünkü daha hızlı bir aracı var."

"Bizi, lastiklerle çalışmanın önemli bir faktör olacağı ilginç bir yarışın beklediğine şüphem yok."

Seidl aynı zamanda Mercedes motorunun dayanıklılığıyla ilgili endişeleri hakkında da konuştu.

Seidl, "Güç ünitesiyle ilgili durum hakkında Mercedes yöneticileriyle sürekli görüşme halindeyiz."

"Şampiyonanın her ayağını, her yarışı ayrı ayrı ele alıyoruz. Motorları değiştirmemiz gerekip gerekmediğini ve eğer öyleyse güç ünitesini ne zaman değiştireceğimizi anlamak için her şeyi ayrıntılı olarak analiz ediyoruz."

"Bu hafta sonu herhangi bir değişiklik planlamıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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