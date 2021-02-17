McLaren, MCL35M'in ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı
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McLaren, dün gerçekleştirdiği çekim gününün ardından MCL35M'in ilk araç üstü görüntülerini yayınladı.
McLaren, 2021 Formula 1 aracını salı günü Silverstone'da piste çıkardı ve ıslak zeminde hem Lando Norris hem de Daniel Ricciardo yeni aracın tadına baktı.
Takım, çok geçmeden yeni araca dair hem videolar hem de fotoğraflar paylaşmaya başladı.
Takım ayrıca çekim gününe dair de çeşitli görüntülerin olduğu bir video klip yayınladı. Onu da aşağıdan seyredebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren, MCL35M'in ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı
paylaşım
yorumlar
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