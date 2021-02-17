McLaren, MCL35M'in ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı

McLaren, 2021 Formula 1 aracını salı günü Silverstone'da piste çıkardı ve ıslak zeminde hem Lando Norris hem de Daniel Ricciardo yeni aracın tadına baktı.

Takım, çok geçmeden yeni araca dair hem videolar hem de fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Takım ayrıca çekim gününe dair de çeşitli görüntülerin olduğu bir video klip yayınladı. Onu da aşağıdan seyredebilirsiniz.