McLaren, MCL35M'i Silverstone'da piste çıkardı!

McLaren, yeni Formula 1 aracı MCL35M'i dün akşam Woking'de gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğiyle tanıtmıştı.

Takım, lansman etkinliğinin hemen ardından 2021 aracını ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracağını doğrulamıştı.

Bugün beklendiği üzere McLaren ekibi, Silverstone pistine giderek Mercedes motorlu MCL35M'i ilk kez piste çıkardı.

Yeni aracın tadına ilk Lando Norris bakarken, pistte yağmur olduğu için, araç mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıktı.

Bu, McLaren için bir dönüm noktası anlamına geliyor. Çünkü takım, 2014'ten sonra ilk kez Mercedes motorunu kullanmış oldu.

Normalde takımların test yapmasına izin verilmiyor. Ancak ticari amaçlarla kullanmaları için iki çekim hakları var ve bu çekim haklarından her birinde en fazla 100 kilometrelik sürüş yapabiliyorlar.

Daniel Ricciardo'nun da ilk kez bugün yeni McLaren'ın tadına bakması bekleniyor. İkili en fazla 100 kilometre mesafe tamamlayabilecek.