McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Ancak yeni aracın detaylarına baktığımızda, McLaren'ın Red Bull ve Mercedes'le olan farkı kapatmayı umduğu bazı büyüleyici değişiklikler yaptığını gördük.

Giorgio Piola ve Matt Somerfield, MCL35M'i bir önceki araçtan ayıran 10 tasarım özelliğini incelediler.

McLaren, geçen sene Mugello'da Mercedes tarzı yeni burun tasarımına geçiş yapmıştı. McLaren, MCL35M'te o tasarım felsefesini kullanmaya devam etti ancak aracın altındaki hava akımını iyileştirmek için pelerin ve şasi altındaki hava yönlendirici kanatlarda bazı değişiklikler yapıldı.

McLaren, 2020'de bargeboard ve sidepod bölgesindeki kanatlarda birçok değişiklik yapmıştı ve onların birçoğu bu seneki araçta da yer alıyor. Bu açıdan geçen seneki araç ile üstten yapılan bu kıyaslama tam olarak değişiklikleri yansıtmıyor ancak McLaren çok geçmeden bu bölümde değişiklik yapacaktır.

Resimdeki sarı çizgi, MCL35M'in sidepod bölgesinin hangi noktadan itibaren incelmeye başladığını gösteriyor. Geçen seneki araçta sidepod bölgesindeki incelme daha geriden başlıyor. McLaren, aracın orta bölümündeki hava akışı geçişini iyileştirmek için çok çabalamış gibi görünüyor.

Mercedes-AMG M12 güç ünitesinin soğutma gereksinimleri, Renault E-Tech 20'nin soğutma gereksinimlerinden farklı. Bunun sonucunda, McLaren aracındaki radyatörlerin ve ilgili soğutucuların dışında soğutma yapısı da değiştirildi. Kokpitin yanında yer alan soğutma kanallar, geçmiş senelere göre genişletilmiş ve o bölgedeki hava akımına uygun bir şekilde tasarlanmış durumda. Bu arada takla barı ve o bölgedeki hava girişi de değiştirildi ve Renault güç ünitesi için hava girişinin altında yer alan kanal kapatılmış. Hava girişi Mercedes tarzı ovalleşirken içerisi üçgen şekilde ayrılmış.

Sidepodların ön tarafı aynı olsa da arka tarafta genel şekli farklı güç ünitesi mimarisi sonucu değiştirilmiş. Güç ünitesi yerleşiminde egzozun pozisyonunu değiştirmek gibi basit bir şey dahi, ciddi fark yaratabilir ve karoserin incelmesinde etkili olabilir.

2021'de taban tasarımı, arka taraftaki kırpılan alan nedeniyle oldukça farklı. Tabanın da yer aldığı değişikliklerle birlikte araçların yere basma gücü seviyeleri % 10 civarında düştü.

2017'den bu yana tabanın dışarıdan 100 mm içerisinde yer alan kısmında bulanan ucu kapalı kesikler 2021 için yasaklandı. Bu yasak, tabanın ön kısmında bulunan ve tabanın kenarlarını mühürleyen hava akışlarına yardımcı olan delikleri de içeriyor.

Tabanın arkasındaki kırpılan üçgen bölümün, arka tekerleklerin ürettiği türbülanslı hava ve difüzör üzerinde ciddi etkisi olacak. Takımlar, tabanın arka lastiklerin önüne gelen kısmında bu etkiyi azaltmak için değişiklikler deneyeceklerdir. Bu kapsamda McLaren, tabanın kenarını yukarı doğru kıvırmış.

Bir önceki kural döneminde tasarımcılar, tabanın arka tarafında ucu açık ve kapalı kesikler ya da kanatlar gibi birçok çözüm kullanıyordu. 2021'de bunların tamamı gitmiş oldu.

Mercedes güç ünitesini yerleştirirken, aracın dingil mesafesi de biraz uzatıldı. Bu değişikliğin, aracın davranışlarında, süspansiyonların ve aerodinamik parçaların çalışması üzerinde etkisi olacak. Bildiğiniz üzere uzun dingil mesafesi, son senelerde Mercedes'in lehine oldu. Bu açıdan biraz fazla eğim açısıyla devam ederse McLaren için de benzer durumun olmaması için bir neden yok.

McLaren MCL35M ön kanat detay 1 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren MCL35M ön kanat detay 2 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren MCL35 burun kıyaslaması 3 / 8 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren MCL35M detay 4 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren MCL35M sidepod ve hava girişi 5 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing McLaren MCL35M arka kanat detay 6 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 8 / 8 Fotoğraf: McLaren Racing

Diğer farklar

McLaren MCL35M detay Fotoğraf: McLaren

Hatırlarsanız McLaren MCL35M teknik analizinde, yeni aracın sidepod kenarında bulunan kanatlarda geçen seneye göre bazı eksiklerin olduğunu söylemiştik. Geçen senenin son bölümünde McLaren, bu bölgeye yere paralel şekilde uzanan panjur şeklinde kanatlar eklemişti ve lansman aracında bu kanatlar yoktu.

Takım, yeni aracı piste çıkardığında ise o kanatlar araçta bulunuyordu. Ancak geçen seneye göre bazı değişiklikler yapılmıştı. En uçta yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen parça, geçen seneye göre zemine daha fazla yaklaşırken ortada yer alan parça, alttaki parçalar gibi bölünmüş durumda.

Bunların dışında, siyah ok ile gösterilen dikiz aynalarının ayaklarında da ufak tefek değişiklikler var.

McLaren MCL35M arka detay Fotoğraf: McLaren

Her ne kadar yazının orijinalinde bahsedilmemiş olsa da arka kanadın dış kısmındaki değişiklikten yeniden bahsetmekte fayda var.

Daha önceden kanadın üst bölümünün alt kısmında arka tekerlekten gelen türbülanslı havayı difüzörden uzaklaştırması için dikey kanatlar kullanılıyordu. Ancak takım bu kanatları değiştirerek yere paralel bir şekilde geriye doğru uzanan kanallar eklemiş. Bu tasarımı ilk olarak 2019'da Haas uygulamış, ardından geçen sene Red Bull da kendisine has bir tasarımı arka kanadına adapte etmişti. McLaren benzer tasarımı kullanan 3. takım oldu.