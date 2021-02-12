McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

Woking merkezli ekip, Renault motorundan Mercedes motoruna geçmesiyle, şasinin özellikle arka tarafında güç ünitesi ve vites kutusu için büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı ve jeton hakkını bu yönde kullandı. Bu açıdan, kurallar şasiyi sabit tutsa bile McLaren aracı büyük ölçüde tamamen yeni olacak ve araç isminde yer alan M, Mercedes için kullanılacak.

McLaren, 2020'de takımlar şampiyonasında 3. olarak önemli bir başarı elde etti. Mercedes motoruna geçiyor olmak McLaren'a doğrudan sıra dışı bir güç vermekten ziyade kalitede artış olacağı manasına geliyor.

James Key'in başını çektiği teknik ekip aracı hazırlarken sıkı çalıştı ve yeni güç ünitesinin avantajlarını kullanabilmek için en iyi paketlemeyi yapmak için uğraştı. Mercedes güç ünitesi, Renault güç ünitesine göre yerleşim açısından daha karmaşık bir yapıya sahip.

McLaren MCL35, confronto dei musi: nel tondo quello stretto con il cape in stile Mercedes Photo by: Giorgio Piola Mercedes W11, dettaglio del muso e dell'ala anteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım geçen sene Toskana GP'de Mercedes tarzı burun yapısına geçiş yapmıştı. Bu kapsamda burun inceltilirken burun altına pelerin adı verilen hava yönlendirici kanat eklendi.

Mercedes motoru, daha küçük radyatörlere sahip soğutma sistemi ile çalışabiliyor. Takım bu yüzden sürüklenmeyi azaltacak bir tasarımdan faydalanmayı planlıyor. McLaren geçen sene hızlı virajlarda zaten iyiydi ancak yavaş virajlarda, U virajlarda ya da şikanlarda zayıf kalıyordu.

La sospensione posteriore della Mercedes W11 che verrà adottata anche dalla McLaren MCL35M Photo by: Giorgio Piola

Bu sene McLaren MCL35M'de Mercedes tarzı vites kutusu olacak, bu açıdan arka süspansiyonların Mercedes'ten alınması mantıklıydı. Mercedes, Toto Wolff liderliğinde tam manasıyla bir F1 süpermarketi oluşturdu ve müşteri takımlar bundan faydalanıyorlar.

Bu açıdan süspansiyonun alt kolunun vites kutusundan ziyade kaza yapısına bağlı olması halinde şaşırmamamız lazım.

Bu düzenlemenin mekanik bir amacı yok. Mercedes, difüzöre giden hava akımını iyileştirmek için arka süspansiyon bölgesinde ideal bir yol açma amacıyla süspansiyonlarda değişik bir yol takip etmişti.

Bu sene McLaren'da Lando Norris'in yanında Carlos Sainz'ın yerine Daniel Ricciardo olacak. 2020'de Renault ile podyuma dönen Ricciardo, McLaren'da daha iyi işler çıkarmayı hedefliyor olacak.

Daniel Ricciardo, fa il sedile sulla McLaren MCL35M e si nota il nuovo airbox Photo by: McLaren

Ricciardo, yeni sezon öncesinde çoktan koltuk ayarını yaptırdı ve takımın yayınladığı fotoğraflarda aracın kokpit üstündeki hava girişinin geçen seneden farklı olduğu görüldü. Yeni tasarım açık bir şekilde Mercedes'ten esinlenerek hazırlanmış. Yani daha büyük, daha yuvarlak ve içerisinde farklı bölümleri besleyecek kanallara sahip.

McLaren MCL35: ecco come era l'airbox l'anno scorso con una traversa orizzontale del roll bar che non c'è più Photo by: Giorgio Piola

Bunun sonucunda motor kapağı da yeniden şekillendirilecek. Bu sayede arkadaki yüzey alanının arka kanatla daha iyi çalışması sağlanacak ve bu sayede arka tarafta daha fazla yere basma gücü üretilecek.