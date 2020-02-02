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Formula 1 / Son dakika

McLaren MCL35'in arka tarafı, 2019'a kıyasla daha dar olabilir

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McLaren MCL35'in arka tarafı, 2019'a kıyasla daha dar olabilir
Ekleyen:
, Editör
2 Şub 2020 07:51

İspanyol AS gazetesi, McLaren'ın 2020 aracının 2019'a kıyasla "daha dar" olacağını söylerken, takımın yere basma gücünü arttırmaya başardığını iddia etti.

McLaren, 2019 sezonunda önemli bir adım atmayı başardı ve şampiyonayı ilk dört içerisinde noktaladı.

Yeni McLaren aracında geçen yıla kıyasla devrimsel değişiklikler olmayacak. Ancak yine MCL34'e kıyasla önemli değişiklikler olması bekleniyor.

Woking'de yeni şasinin gelişiminden teknik direktör James Key ile yarış direktörü Andrea Stella sorumlu. İkili, Carlos Sainz ile Lando Norris'in tavsiyelerini dinliyor.

McLaren, yeni araçla öndeki üç takımla aradaki farkı azaltmak için çaba gösterdi ve bunun için tasarımda bazı değişiklikler yapılmışa benziyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, en büyük değişiklik aracın arka kısmında yapıldı. Takım, geçen yılki şasiye kıyasla daha dar bir uç kısım tasarladı. Ön kısımda ise çok fazla değişiklik yok. Ön kanadın 2019'da kullanılanla neredeyse aynı olması bekleniyor. Burun kısmı ise Ferrari ve hatta Mercedes'in tasarımıyla benzer olacak.

Rüzgar tünelindeki testlere dair veriler, takımın iyimserliğini arttırıyor. Ayrıca İngiliz ekip, sürtünmede önemli bir artış olmadan bir şekilde yere basma gücünü arttırmayı başardı.

Ancak takım, gerçek verileri görmek için yeni şasiyi ilk kez piste çıkaracağı Barcelona'ya kadar temkinli davranıyor.

McLaren, MCL35'i geliştirmeye 19 Şubat'taki sezon öncesi testlerine kadar devam edecek.

Takım, aracın ilk yarışlarda hızlı olması için çok fazla çaba gösteriyor çünkü sezon başladıktan belli bir süre sonra 2021 şasisine odaklanmayı planlıyorlar. İlkbahar aylarının sonunda MCL35 üzerindeki çalışmaların hemen hemen noktalanması ve tüm kaynakların 2021'e aktarılması bekleniyor.

McLaren aynı zamanda 2020'de son kez Renault ile çalışacak ve ortaklığın 2019'daki kadar yakın geçmeme ihtimali de var.

Bir başka iddiaya göre McLaren, yeni aracı geçen yıla kıyasla 0.5 ila 1 saniye arasında geliştirmeyi başardı. Ancak geçen yılki farklar düşünüldüğünde, bunun öndeki üç takımı yakalamak için yeterli olmayacağı tahmin edilebilir.

Sonuç olarak MCL35, McLaren mühendislerinin ve tasarımcıların Sainz ile Norris'in görüşlerini dikkate alarak tasarladığı ilk araç olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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