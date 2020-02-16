McLaren, MCL35'i ilk kez piste çıkardı!
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McLaren, 2020 Formula 1 aracı MCL35'i bugün Barcelona'da piste çıkardı.
McLaren, 2020 Formula 1 aracını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı ve yeni aracını ilk kez bugün piste çıkardı.
İngiliz ekip, yeni araçla ilk testini 2020 Formula 1 kış testlerinin yapılacağı Barcelona pistinde yaptı.
Direksiyona geçen isim, takımın İngiliz pilotu Lando Norris'ti. Gün içerisinde Carlos Sainz'ın da sürüş yapması bekleniyor.
Her zaman olduğu gibi, çekim günü kapsamında piste çıktıkları için toplam 100 km mesafe tamamlayabilecekler.
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McLaren, MCL35'i ilk kez piste çıkardı!
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