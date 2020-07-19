McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Norris, sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde elde ettiği podyum ve Steiermak GP’deki beşinciliği ile beraber şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak McLaren, ilk iki yarışta orta grubun lideri olduktan sonra bu hafta Macaristan’daki sıralama turlarında sekizinci ve dokuzuncu olabildi. Norris, bu sonucun, takımın mevcut hızını daha temsili şekilde gösterdiğini söyledi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Norris, “İlk iki hafta sonunda iyi bir iş yaptık ve daha hızlı araçlara göre daha fazla puan aldık. Ancak bugün, gerçekçi anlamda olmamız gereken yerdeydik.”

“Önümüzdeki araçlara yakın olduğumuz için mutluyum, ancak sanırım burada olmayı bekliyorduk.”

“Şokta değiliz. Pek üzgün olduğumu da söyleyemem, mükemmel bir tur atsam da fazla yukarıda olmazdım. Bu seferlik, 8. olmaktan mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Sainz, kariyerinin en iyi sıralama sonucu olan 3. sırayı elde etmişti. Ancak İspanyol sürücü, Hungaroring’in yüksek yere basma gücü isteyen doğasının, MCL35’in bazı zayıflıklarını ortaya çıkarttığını söyledi.

Sainz, “Bu, yüksek yere basma gücü isteyen bir pist için temsili bir sonuç.”

“Macaristan gibi bir pistte aracımızın maksimum yere basma gücü ve yol tutuşuyla, Avusturya’ya göre burada daha geride kaldık.”

“Yani yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde, yapmamız gereken işler var.” dedi.

McLaren, bu hafta sonu Racing Point ve Ferrari’nin gerisine düşmüş gibi gözüküyor. Ancak Norris, McLaren’ın bu takımlara geçildiği için şaşkın olmadığını belirtti.

Norris, “Avusturya’daki kadar iyi değiliz, ancak o kadar iyi olmayı da beklemiyorduk.”

“Ferrari’nin bu piste iyi şekilde geleceğini biliyorduk, bu yüzden çok üzgün değilim. Bu, son iki haftada ne kadar iyi olmamızı düşünmek yerine zayıflıklarımızı bulma şansı veriyor.”

“Bu, diğer takımlara göre nerelerde gelişmemiz gerektiğini görme şansını verdi. Bazılarına göre, geçen seneyle karşılaştırıldığında iyi geliştirmeler yaptık. Asıl olumlu şey bu.”

“Bu, hafta sonuna başladığımız yere göre olumlu bir şeydi. Carlos ile beraber, araçtan en çok memnun olan ikili değildik. Ve gece boyunca bazı iyi değişiklikler yaptık.”

“Sıralamalarda son seansa kalmaktan ve yaptıklarımızdan memnunuz.” dedi.