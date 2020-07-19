Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
00 Saat
:
45 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

paylaşım
yorumlar
McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Tem 2020 11:57

McLaren sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz, takımın Macaristan sıralama turlarındaki performansının, mevcut hızlarını daha gerçekçi şekilde yansıttığını düşünüyor.

Norris, sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde elde ettiği podyum ve Steiermak GP’deki beşinciliği ile beraber şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak McLaren, ilk iki yarışta orta grubun lideri olduktan sonra bu hafta Macaristan’daki sıralama turlarında sekizinci ve dokuzuncu olabildi. Norris, bu sonucun, takımın mevcut hızını daha temsili şekilde gösterdiğini söyledi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Norris, “İlk iki hafta sonunda iyi bir iş yaptık ve daha hızlı araçlara göre daha fazla puan aldık. Ancak bugün, gerçekçi anlamda olmamız gereken yerdeydik.”

“Önümüzdeki araçlara yakın olduğumuz için mutluyum, ancak sanırım burada olmayı bekliyorduk.”

“Şokta değiliz. Pek üzgün olduğumu da söyleyemem, mükemmel bir tur atsam da fazla yukarıda olmazdım. Bu seferlik, 8. olmaktan mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Sainz, kariyerinin en iyi sıralama sonucu olan 3. sırayı elde etmişti. Ancak İspanyol sürücü, Hungaroring’in yüksek yere basma gücü isteyen doğasının, MCL35’in bazı zayıflıklarını ortaya çıkarttığını söyledi.

Sainz, “Bu, yüksek yere basma gücü isteyen bir pist için temsili bir sonuç.”

“Macaristan gibi bir pistte aracımızın maksimum yere basma gücü ve yol tutuşuyla, Avusturya’ya göre burada daha geride kaldık.”

“Yani yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde, yapmamız gereken işler var.” dedi.

 

McLaren, bu hafta sonu Racing Point ve Ferrari’nin gerisine düşmüş gibi gözüküyor. Ancak Norris, McLaren’ın bu takımlara geçildiği için şaşkın olmadığını belirtti.

Norris, “Avusturya’daki kadar iyi değiliz, ancak o kadar iyi olmayı da beklemiyorduk.”

“Ferrari’nin bu piste iyi şekilde geleceğini biliyorduk, bu yüzden çok üzgün değilim. Bu, son iki haftada ne kadar iyi olmamızı düşünmek yerine zayıflıklarımızı bulma şansı veriyor.”

“Bu, diğer takımlara göre nerelerde gelişmemiz gerektiğini görme şansını verdi. Bazılarına göre, geçen seneyle karşılaştırıldığında iyi geliştirmeler yaptık. Asıl olumlu şey bu.”

“Bu, hafta sonuna başladığımız yere göre olumlu bir şeydi. Carlos ile beraber, araçtan en çok memnun olan ikili değildik. Ve gece boyunca bazı iyi değişiklikler yaptık.”

“Sıralamalarda son seansa kalmaktan ve yaptıklarımızdan memnunuz.” dedi.

Sonraki haber
Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Önceki haber

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Çok Okunanlar Bugün

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
Formula 1 / Formula 1
32dk

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
Formula 1 / Formula 1
1s

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
Formula 1 / Formula 1
27dk

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

17-19 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

17-19 Temmuz Yarış Programı

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Formula 1 / Formula 1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 / Formula 1
2s

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
Formula 1 / Formula 1
27dk

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
Formula 1 / Formula 1
32dk

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
Formula 1 / Formula 1
1s

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar McLaren Şimdi al , Racing Point
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

32dk
2
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

3
Formula 1

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

1s
4
Formula 1

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

27dk
5
Formula 1

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

2s

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
F1

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
F1

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
F1

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
F1

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar
F1

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.