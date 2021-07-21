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McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Haydn Cobb
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren, Macaristan'daki bir sonraki yarışa bazı güncellemeler getirerek Ferrari ile verdikleri üçüncülük savaşında rüzgarı arkalarına almayı planlıyorlar.

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

McLaren geçen yıl takımlar şampiyonasında üçüncü olmuştu ve bu yıl bu başarıyı tekrarlamak isteseler de Ferrari'yle sert bir mücadele içerisindeler.

Charles Leclerc, son üç tura kadar lider götürdüğü Britanya GP'de ikinci olmayı başardı ve Ferrari'nin şampiyonada McLaren ile olan puan farkını 15'e indirmesine yardım etti.

Leclerc, yarışı Daniel Ricciardo'nun önünde dördüncü olan Mclaren pilotu Lando Norris'in 25 saniye önünde noktaladı.

Hem Leclerc hem de takım arkadaşı Carlos Sainz Jr, geçen ay Fransa'da lastik yönetimiyle ilgili epey zorluk yaşamıştı. Bu yarışın ardından Ferrari, büyük bir atılım yaptı ve mücadeleye geri dönmüş oldu.

Fakat McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, McLaren'ın MCL35M için bazı yeni parçalar hazırladığını ve bu parçaları önümüzdeki hafta sonu Budapeşte'ye getireceklerini açıkladı.

Seidl, "Macaristan'a bu mücadeleyi devam ettirebilmek adına bazı yeni güncellemeler getireceğiz."

"Takımlar şampiyonasında 3. sırada yer almak bizim için harika ve ilk 10 yarışın ardından 163 puan toplamak, geçen yıla kıyasla bizim için büyük bir adım oldu."

"Yani bundan ötürü çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

McLaren, geçen yıl aynı noktada 106 puan almıştı ve sadece bir podyum elde edebilmişti.

Diğer tarafta Ferrari, geçen yıl son 40 yıldaki en kötü performansını sergilemişti ve bu yıl güçlü bir geri dönüşe imza atarak üçüncülük için İngiliz ekiple çekişmeye başladı.

Seidl, Ferrari'nin Silverstone'daki performansına veya şampiyonada kaydettikleri ilerlemeye şaşırmadıklarını da ekledi.

Seidl, "Onlar iki güçlü sürücüye sahip olan çok güçlü bir takım olduğu için bu sezon attıkları adım beni gerçekten şaşırtmadı."

“Sorunlara tepki vermek adına ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara sahipler. Bu sorunlara tepki göstermek için gereken deneyimli bir ekipleri de var, bu yüzden bizim için sürpriz olmadı."

"Sezon sonuna kadar son derece zorlu bir mücadele içerisinde olacağız." dedi.

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