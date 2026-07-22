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Formula 1 Belçika GP

McLaren, Macaristan GP’ye aerodinamik güncellemeler getirecek

McLaren, yaz arası öncesindeki son yarış olan Macaristan GP'sine MCL40 için yeni taban ve aerodinamik parçalardan oluşan önemli bir güncelleme paketiyle gideceğini duyurdu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Aston Martin’in Budapeşte’ye kapsamlı bir güncelleme paketiyle geleceğinin açıklanmasının ardından McLaren da gelişim yarışında geri kalmayarak Hungaroring’e yeni parçalar getireceğini doğruladı. İngiliz ekip, Macaristan Grand Prix'sinde MCL40’a entegre edilecek paketle podyum mücadelesindeki temposunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Formula 1’in 2026 yeni teknik kurallar döneminde sezon başında son derece hızlı ilerleyen gelişim yarışı, son birkaç haftada nispeten yavaşlamıştı. Ancak yaz arası öncesindeki bu son randevuda takımların güncellemeleri üst üste gelmeye başladı. Aston Martin’in Budapeşte'ye neredeyse 'yenilenmiş' bir AMR26 getirmeye hazırlandığı süreçte, McLaren Racing CEO’su Zak Brown da bir süredir sinyallerini verdiği paketin hazır olduğunu duyurdu.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Marc Fleury

McLaren tarafından yapılan açıklamada, getirilen paketin "Formula 1’in yeni kurallar dönemindeki gelişim yolculuğunda önemli bir kilometre taşı" olduğu vurgulandı. 

Güncelleme paketinin merkezinde tamamen yenilenmiş bir taban tasarımı yer alıyor. Buna ek olarak aracın genel hava akışını destekleyecek çeşitli aerodinamik parçalar da cuma günkü serbest antrenman seanslarında test edilecek.

Avusturya'da kullanılamayan 'Macarena' konseptli arka kanat, geliştirilmiş yeni versiyonuyla Macaristan GP'sinin 1. Serbest Antrenman seansında pistte olacak. Ancak takım, bu kanadı Macaristan veya Hollanda yarışlarında tam olarak araçta tutmayı planlamadığını, şimdilik sadece veri toplama amacı taşıdığını belirtti.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren ayrıca 2026 sezonunun ikinci yarısı için de yeni güncelleme paketlerinin yolda olduğunu açıkladı.

McLaren Yarış Direktörü Randy Singh, Macaristan GP öncesinde yaptığı değerlendirmede pistin karakteristiğine ve güncellemelere dikkat çekti: "Hungaroring'de bizi tamamen farklı bir mücadele bekliyor.” 

“Burası yüksek yere basma kuvveti gerektiren; sert frenleme, viraj dengesi ve iyi çekiş gücü isteyen bir pist. Yüksek hava sıcaklıkları ve art arda gelen virajlar nedeniyle lastik yönetimi de kilit rol oynayacak.”

“Bu hafta sonu getirdiğimiz güncelleme paketi bizim için çok önemli. Rekabetin bu kadar sıkı olduğu bir sezonda her küçük gelişim büyük fark yaratıyor.” 

Randy Singh, McLaren

Randy Singh, McLaren

Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images

“Antrenman seanslarında bu parçaların performansını analiz edeceğiz. Amacımız elimizdeki tüm imkanları kullanarak yaz arasına güçlü bir ivmeyle girmek."

McLaren, Macaristan GP'si öncesinde genel klasmanda 3. sırada yer alırken, ikinci sıradaki Ferrari'nin 90 puan gerisinde bulunuyor.

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