McLaren, Macaristan GP'si için planlanan geliştirmeleri erteledi

McLaren takım patronu Andrea Stella, üç aşamalı bir güncelleme paketinin parçası olarak MCL60 aracındaki 'hemen hemen her bir aerodinamik parçanın' değişeceğini belirtmişti.

Değişikliklerin yarısını oluşturan ilk geliştirmeler Avusturya'da Lando Norris'in aracına getirildi. Geliştirmede öne çıkan bölümler sidepod girişi, halo, motor kapağı ve tabandaki değişikliklerdi.

Silverstone'a getirilen ikinci aşamada ise yeni bir ön kanat ve burun konisinin yanı sıra yine Norris için arka süspansiyon ve arka fren kanalı geometrisi değiştirildi.

Takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracına Budapeşte için geliştirme paketi getirilecekti ancak McLaren bu hafta sonu için planlanan geliştirmenin ertelendiğini açıkladı.

Autosport tarafından Belçika GP ya da yaz arası sonrasına ertelenmiş olabilecek yeni geliştirme programını açıklaması istenen Stella, tasarım ve üretim süreleri hakkında konuştu.

Stella, "Söylenecek ilk şey, Oscar'a tahsis edilecek ön kanadın elimizde olduğudur."

"İngiltere'deki sınırlı sayıdaki parça nedeniyle yeni ön kanadı getirmemiz mümkün olmadı."

"Daha sonra geliştirmeler söz konusu olduğunda, aslında tasarım ve üretim açısından biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik."

"Dolayısıyla yeni parçalar önümüzdeki yarışlarda gelecek." dedi.

McLaren, güncelleme paketinin ilk iki adımının ardından Norris'in Avusturya sprint'inde üçüncü ve Pazar günkü yarışta dördüncü sırayı elde etmesiyle gözle görülür bir adım atmış oldu.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım, Britanya GP'sinde de bu performansı devam ettirdi ve Norris, startta pole pozisyonundaki Max Verstappen'i geçerek yarışı bir süre lider götürdü. Damalı bayrağın ardından takım arkadaşı Piastri dördüncü olurken kendisi podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Stella'ya göre elde ettikleri bu sonuç, McLaren'in yeni bir rüzgar tüneli inşasını ve teknik departmanın yeniden yapılandırılması kapsamında Ferrari ve Red Bull'dan önde gelen mühendislerin işe alınmasını içeren toparlanma planı için bir 'dönüm noktası' oldu.

Stella, "Açıkçası bu, yolculuğumuzda bir dönüm noktası."

"Bu McLaren için, bu yenilikleri geliştirmek ve sunmak için çalışan insanlar için ve taraftarlarımız için önemli."

"Ancak asıl önemli olan araca iyileştirmeler sunmak için çok çalışmak ve iyi sonuçlar elde edip bunu mümkün olduğunca düzenli hale getirmeye çalışmak." dedi.

Silverstone'daki sonucun tasarım ekibinin yaptığı değişiklikleri doğrulayıp doğrulamadığı sorulduğunda ise Stella şu yanıtı verdi: "Özellikle aerodinamik gelişim söz konusu olduğunda, bazı koşulların mümkün olması aracın gelişimini kesinlikle hızlandırdı. Bu da bu performans gelişimi için bir adım atmamızı sağladı."