McLaren’ın, yarış sonunda kaosa neden olan takım emirleriyle ilgili açıklaması mantıklı mı?

McLaren, Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde dominant bir performans sergileyerek 1-2 bitirmiş olabilir ancak geç yerine getirilen takım emirleri tartışmaları beraberinde getirdi.

Son pit stoplar sırasında Lando Norris'i ilk olarak pite alma kararı İngiliz pilotun erken pitle öne geçerek liderliği almasını sağladı ve Piastri iki tur sonra pite girerek onun gerisinde kaldı.

Bunun sonucunda, pit duvarı ile Norris arasında pozisyon değiştirme talebi konusunda ilginç bir çekişme yaşandı.

Norris sonunda bitime iki tur kala kenara çekilirken, McLaren'ın harika geçmesi gereken bir öğleden sonrayı gereğinden fazla karmaşık hale getirdiği kimsenin gözünden kaçmadı.

Norris, konuyla ilgili olarak yarıştan sonra şunları söyledi: “İşleri kendimiz için çok zorlaştırdığımızı ve kendimiz için çok karmaşık hale getirdiğimizi düşünüyorum.

“Oscar'ı ilk olarak pite alsaydık her şey basit olurdu ama onlar bana liderliği verdiler ve ben de geri verdim.”

Piastri şunları ekledi: “Eminim bu konuyu takım olarak konuşacağız. O anda sahip olduğum bilgi, Lando'nun Lewis tehlikesinden korunmak için erken pit yaptığı ve benim de Max'ten korunmak için dışarıda kalıp stinti uzun tuttuğum yönündeydi.”

“Tabii ki, bu doğal olarak Lando'ya erken pit yaparak öne geçme fırsatı ve belki de işleri olması gerekenden biraz daha karmaşık hale getirdi. Ama evet, eminim bunu da gözden geçireceğiz.”

Photo by: Glenn Dunbar

McLaren patronu Andrea Stella, yaşananların sebebi olarak Piastri'nin diğer araçların etkisini vurgulamasını gösterdi ve yönetimin 1-2'yi garantilemeye yardımcı olacaksa araçların kısa süreliğine yanlış sırada olmasından korkmadığını belirtti.

Takım emirleri meselesi, ikinci stintte Norris’in Piastri’ye sürekli olarak yaklaşıp farkı iki saniyeye düşürdükten sonra 45.turda Piastri’den önce pite alınması kararı nedeniyle ortaya çıktı.

McLaren, 40. turda pit stop yapan üçüncü sıradaki Hamilton'ın yeni lastiklerle elde ettiği avantaja dikkat ediyordu.

İlk hızlı turunda Norris'in 29.36 saniye gerisinde olan Hamilton, yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başladı. Norris pite girmeden önce 27.9 olan fark 26.8'e, ardından da 25.5'e düştü.

Pit stop kayıp süresinin 20 saniye civarında olduğu düşünüldüğünde, Norris'in pite geç gelmesi durumunda Mercedes'in önünde kalmasını garantilemek mümkün olmayacaktı ve Pazar günü geçişin beklenenden çok daha zor olduğu da görülüyordu.

McLaren aynı zamanda lastik aşınmasıyla ilgili endişelerle de mücadele ediyordu, bu nedenle yarış sonunda lastiklerinin bitmesi ihtimaline karşı iki pilotunu da çok erken pite almak istemedi.

Bu özellikle Piastri için bir faktördü çünkü Verstappen denge stratejisi uyguluyordu ve bu aşamada sadece dokuz saniye gerideydi. Eğer Verstappen yeni lastik için pite girseydi, Piastri'nin lastiklerinin tükenmesi durumunda ciddi bir hız avantajı elde edebilirdi.

Stella durumu şöyle açıkladı: “Çok erken pite girmek istemedik. Çünkü lastikler çok fazla aşınıyordu ve yarışın sonunda Verstappen'in bir sorun yaşaması durumunda lastiklerin tükenmesini istemedik.”

“Bu nedenle pit stopu mümkün olduğunca geciktirmek istedik. İkinci unsur ise sorunlu bir pit stop yapabilmeniz. Dolayısıyla, pit stop açısından güvenli gitmeniz gerekir.”

“Sadece üç saniyeniz varken mi pit stop yapmak istersiniz? Çünkü o zaman ne olacağını, tüm baskının pit ekibinin üzerinde olacağını biliyorsunuz. Bugünkü gibi bir yarışta sorumluluğun pit ekibine yüklenmesini istemem.”

“Sorumluluğu pit duvarına almayı tercih ederim. 1-2'yi güvence altına alırız. Sonra da pit duvarı ile sürücüler arasındaki durumu yönetiriz. Çünkü bu durum hakkında konuşuyoruz. Ve bu durumu nasıl yöneteceğimizi biliyoruz.”

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, with Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, after the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images