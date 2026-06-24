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Formula 1 Avusturya GP

McLaren, ‘Macarena’ arka kanat tasarımını Avusturya'da test edecek

Ferrari ve Red Bull’un ardından McLaren da "Macarena" olarak adlandırılan sıra dışı ters arka kanat tasarımını bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde deneyeceğini doğruladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
MacarenaMcLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Woking merkezli ekip, gridde büyük ses getiren bu sıra dışı aerodinamik tasarımı benimseyen üçüncü takım olmaya hazırlanıyor. Padoğun yeni gözdesi olan ve ters dönebilen bu arka kanat konsepti, düzlük hızlarında devrim yaratmayı amaçlıyor.

Ferrari, sezon öncesinde Bahreyn'deki ilk testlerde bu ters arka kanat tasarımını piste çıkararak tüm padoğu şaşkına çevirmiş, ancak parçayı ilk kez Miami yarışında kullanmıştı. Red Bull da yine aynı hafta sonu Miami’de kendi versiyonunu tanıtmıştı. Şimdi ise McLaren, cuma günkü iki antrenman seansı boyunca bu döner mekanizmalı arka kanat tasarımını MCL40 üzerinde test edecek.

F1 padoğunda "Macarena kanadı" takma adıyla anılan bu sistem, mühendislik açısından oldukça radikal bir mantığa dayanıyor. Sistem temel olarak, arka kanadın üst flapinin düzlüklerde kendi ekseni etrafında dönerek ters bir pozisyona geçmesini sağlıyor. Bu hareket sayesinde aracın arkasındaki hava direnci minimuma indiriliyor ve düzlük sonu hızlarında çok ciddi bir artış elde ediliyor.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Ferrari ve Red Bull’un sezonun büyük bölümünde bu konseptten verim alması ve şimdi de McLaren’in bu tasarımı benimsemesi, tasarımın ne kadar etkili ve değerli bir güncelleme olduğunu açıkça kanıtlıyor.

Bu radikal kanat tasarımı, McLaren'in Avusturya Grand Prix'sine getireceği geniş kapsamlı güncelleme paketinin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Hafta sonu sadece McLaren için değil, ön gruptaki diğer takımlar için de önemli bir sınav olacak.

Ev sahibi Red Bull, sezonun ikinci büyük güncelleme paketini Avusturya’da piste sürmeye hazırlanırken; Ferrari’nin de düzlük hızını artırmak için içten yanmalı motorunda önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor. 

Avusturya, şampiyonanın kaderini belirleyecek devasa bir teknik mücadeleye ev sahipliği yapacak.

İzle: F1 Gündem: Red Bull'dan büyük güncelleme, Verstappen ve Russell'ın kontratındaki çıkış maddesi!

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