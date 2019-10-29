"McLaren, Lukoil ile anlaşamadı"
Rus basınına göre McLaren ve Lukoil, yakıt tedariği konusunda anlaşamadılar.
Geçtiğimiz haftalarda McLaren’ın Brezilyalı petrol şirketi Petrobras ile olan sponsorluk anlaşmasının fesh edileceği ortaya çıkmıştı.
Rus Championat'ın haberine göre McLaren, Rus petrol şirketi Lukoil'le temas halindeydi.
Lukoil Racing'in başında yer alan Eugene Malinovsky ve McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown'ın Rusya GP hafta sonunda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdikleri bile ortaya çıktı.
Ancak Championat, McLaren ve Rus petrol şirketi arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını öğrendi.
Habere göre Zak Brown ve Lukoil temsilcileri, ortaklığın mali şartları konusunda anlaşamadılar.
Bundan ötürü de Lukoil'in F1'e girişi rafa kalktı.
Takım patronu Andreas Seidl, Petrobras'la ilgili sorulara "Gizlilik nedeniyle bu konuda yorum yapamam. Ortaklığımız devam ediyor ve logolar hâlâ araçta yer alıyor. Söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
"McLaren, Lukoil ile anlaşamadı"
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