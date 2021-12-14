McLaren, sponsorluk logosu gösterebilmek için ledli tekerlek kapağı deniyor!

F1, 2022'de yeni bir boyuta geçmeye mi hazırlanıyor? Gelecek yıl Formula 1'de 13 inç yerine 18 inç lastiklerin kullanılacağını ve tekerleklerde bir jant kapağı olacağını biliyoruz.

Şimdi takımlar, araçlarını pazarlama anlamında daha iyi kullanabilmek adına yeni yollar deniyorlar ve McLaren, çok ilgi çekecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

Woking merkezli ekip, bugün gerçekleştirilen testte, yakın gelecekte herkes tarafından denenebilecek benzersiz bir çözüm denedi. 18 inç lastikler için planlanan jant kapağına, 14 çift sıra LED eklendi. McLaren, bugün bu sistemi Daniel Ricciardo ile çok kısa bir süreliğine test etti fakat yarın daha kapsamlı testler olacak.

Bu LED ışıklar etkinleştirildiğinde, hareket halindeyken bile okunabilecek bir sponsorluk logosunu görüntülemek mümkün olacak ve her şeyden önce, hızlar değişse bile yazı sabit kalacak.

Böylelikle pazarlama anlamında tamamen farklı bir kapı açılmış olacak. Fakat yeni led sisteminin bazı dezavantajları da var: Bunlardan birisi, bu sistemin ne kadar ağır olacağı.

Il copri cerchio della McLaren MCL35M con i led Photo by: Giorgio Piola