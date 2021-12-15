McLaren, LED ışıklı tekerlek kapağıyla ilk gerçek testini yaptı

Çarşamba günü Yas Marina'da gerçekleştirilen test seansının başlangıcında, McLaren pilotu Lando Norris, LED ışıklara sahip olan bir arka tekerlek kapağı denedi.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere bu tasarımda, tekerlek kapağının üzerine yerleştirilmiş 14 çift sıra LED bulunuyor.

Norris, bununla bir piste çıkış turunun yanı sıra, bir zaman turu denemesi yaptı ve o turu bitirmeden garaja geri geldi.

Yine de bu sistem gerçek anlamda ilk kez pist üstünde denenmiş oldu. Bu LED ışıklar, potansiyel olarak pazarlama amacı veya aracın konumunu göstermek gibi bilgiler sağlamak üzere kullanılacak.

Pirelli F1 şefi Mario Isola, Abu Dhabi'de Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Jant kapaklarına bazı LED'ler yerleştirme ve bu jant kapaklarını pazarlama amacıyla kullanma yönünde fikir vardı. Bu, orada her türlü mesajı gösterebileceğiniz anlamına geliyor."

"Ancak onları test etmek gerektiği açık çünkü jant kapakları, doğrudan lastiğin genel dengesini bozabilecek bir unsur."

"Lastiklerin düzgün bir dengeye sahip olması gerçekten önemli, aksi takdirde titreşim oluşmaya başlar."

"Bu, LED sistemini takarsanız ve cihaz çalışırsa, istediğinizi yapabilirsiniz."

“Pozisyonunuzu, logoları, tur zamanını veya bunun gibi şeyleri yansıtabilirsiniz. Yani birçok olasılık var."

"Böyle bir teknolojiye sahipseniz, görüntülemek istediğiniz şeyi programlamak çok kolay."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Jant kapakları, yenilenen teknik düzenlemelerin bir parçası olarak gelecek yıl F1'e geri dönecek ve takımlar Abu Dhabi'de gerçekleştirilen testler sayesinde bunları çoktan denediler..

Takımların, Pirelli'nin yeni 18 inçlik lastiklerini test araçlarıyla kullanmalarına izin verildi ve bu, onlara gelecek yıl yeni lastiklere geçilmeden önce bazı veriler toplama şansı verecek.

Isola, 18 inç lastiklerine yönelik ilk jant kapağı tasarımlarında dengeyi korumak için revizyon yapılması gerektiğini ve bu sayede artık pit ekiplerinin lastikleri araçtan kolayca çıkarabileceğini açıkladı.

Isola, "Önümüzdeki yıl jantlar herkes için standart olacak, sensörler standart olacak ve jant kapakları standart olacak."

"Jant kapağının ilk versiyonu janta çok yakındı ve iki temel sorunumuz vardı. Birincisi pit stop yapan mekanikerlerle alakalıydı çünkü parmaklarını sokmaları ve lastikleri çıkarmaları gerekiyor. Oysa jant kapağı ile bunu yapmaları mümkün değildi, bu yüzden değişiklik yapılması gerekti."

"İkincisi, dış kısımdaki dengeye ağırlık ekleyemememizdi. Jant kapağının son haline bakarsanız, jantı kaplayan bir şekil var. Fakat aynı zamanda janta bir adım daha yakınsınız, bu da mekanikerlerin lastiği tutmasına ve bizim de ağırlığı dengelememize yardımcı oluyor."

"Bu son versiyonla, jant ve jant kapağı takıldığı zaman lastiği dengeleyebiliyoruz. Aksi taktirde eğer dengeleme yaptıktan sonra jant kapağını takarsanız, bu bir sorun yaratıyor.” dedi.